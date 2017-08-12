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Новости Кыргызстана

Школы Кыргызстана с 1 сентября начнут реализацию новой системы образованияШколы Кыргызстана с 1 сентября начнут реализацию новой системы образования

Жээнбеков: Поддержка учителей и формирование престижа образованности – приоритет государства

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zheenbeko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442504-ru.html

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12 августа 2017, 17:46       Комментарии

БИШКЕК, 12.0817. /Кабар/. "Правительство не снимает с повестки вопрос достойной зарплаты учителей", — об этом заявил Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков на большом августовском педагогическом совете, сообщает пресс-служба правительства.
Съезд учителей и руководителей школ проходит сегодня, 12 августа, в г.Чолпон-Ата. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, открывая педсовет, предложил решить три основные проблемы: определить точные задачи современной системы школьного образования; ограничить зону персональной ответственности индивида и общества в вопросе образования. И третье — высказать свою точку зрения о тех задачах, которые должно выполнить Правительство КР.
При этом Премьер-министр подчеркнул, что Правительство последовательно выполняет свои обязательства по развитию системы образования.
"За последние шесть лет построено 309 новых учебных заведений. Это в 2,5 раза больше, чем во все предыдущие годы. В прошлом 2016 году сделан капитальный ремонт в 98 школах. На эти цели из бюджета выделены 1 млрд. 39 млн. сомов", — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Премьер-министр напомнил, что почти четверть бюджета республики идет на развитие системы образования. На контроле стоит и вопрос поддержки педагогического корпуса.
"На систему образования мы направляем 28 млрд. сомов в год. Это 23% всех государственных расходов. Мы решаем и проблему социальной поддержки учителей. В частности, остается на повестке дня вопрос обеспечения педагогов достойной зарплатой. Вы знаете, уже дважды – в 2011 и в 2015 году Правительству удалось повысить зарплату учителям, несмотря на сложности с бюджетом. Сейчас, впервые с 1991 года зарплата педагога практически сравнялась со средней зарплатой по стране", — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Глава Правительства особое внимание обратил на необходимость развития не только инфраструктуры, но и в целом содержания системы образования.
"Поддержка учителей, формирование престижа образованности, возвращение былого блеска профессии учителя – всё это приоритетные направления нашей работы", — заключил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. И поблагодарил учителей за их благородный труд.
Сооронбай Жээнбеков ответил на вопросы педагогов, связанные с улучшением материально-технической базы, пенсионным обеспечением, снижением процентных ставок по ипотеке, улучшением системы общереспубликанского тестирования и другие. Премьер-министр подчеркнул, что по всем поднятым вопросам ведется работа.
"Я знаю все проблемы преподавателей, так как свою трудовую деятельность начинал с профессии учителя. Быть учителем – это очень сложная работа. Она связана с высокой концентрацией и постоянным нервным напряжением. Для успешной организации труда важно выполнение многих этапов. Я никогда не был равнодушным к системе образования", — подчеркнул Премьер-министр.
В Большом августовском педсовете приняли участие учителя со всех областей республики, заслуженные деятели образования и руководители учебных заведений. На этом съезде обсуждаются вопросы системы образования в рамках реализации Национальной стратегии устойчивого развития КР на 2012-2017 годы и перспективы дальнейшего развития этой сферы. Перед учителями были поставлены задачи на предстоящий учебный год.

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