Промышленники КР заинтересованы в сотрудничестве в вопросе подготовке кадров – Кожобеков

12 августа 2017, 17:08 Комментарии

ЧОЛПОН-АТА, 12.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Промышленные компании Кыргызстана выражают заинтересованность в подготовке кадров по востребованным специальностям с последующей перспективой трудоустройства. Об этом агентству "Кабар" рассказал заместитель министра образования Кудайберди Кожобеков.

"Первый проект сотрудничества по подготовке специалистов по востребованным профессиям был инициирован компанией "Газпром Кыргызстан". Представители компании уже провели отбор абитуриентов и забрали их на обучение в Российские вузы. Сегодня и другие крупные промышленные компании выражают заинтересованность в сотрудничестве с Минобразованием с целью подготовки кадров по новым смежным профессиям. Поэтому в этом плане у нас есть большая перспектива", - пояснил Кожобеков.

Напомним, 4 мая 2017 года между компанией "Газпром Кыргызстан" и Министерством образования и науки КР был подписан меморандум о запуске стипендиальной программы "Академия Газпром Кыргызстан". Данный образовательный проект предусматривает отправку кыргызстанцев на учебу в Томский политехнический и Тюменский индустриальный университеты на бюджетной и контрактной основах. По окончанию обучения в российских вузах выпускники программы будут приглашены в компанию для реализации полученной специальности.