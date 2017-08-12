Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Я построю "Диснейленд" в Кыргызстане! — история обычного парня из БишкекаЯ построю "Диснейленд" в Кыргызстане! — история обычного парня из БишкекаЯпония развернула системы ПРО для перехвата северокорейских ракетЯпония развернула системы ПРО для перехвата северокорейских ракет

Промышленники КР заинтересованы в сотрудничестве в вопросе подготовке кадров – Кожобеков

Источник:
http://kabar.kg/news/promyshle...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442502-ru.html

Похожие новости

Мэры городов Ош и Андижан обсудили вопросы установления побратимских отношений

Спасите барсов — Ди Каприо призвал глав 12 стран решить все вопросы в КР

Албек Ибраимов: Вопрос переноса Ошского рынка пока не стоит

Вопрос переноса Ошского рынка за пределы Бишкека пока только идея акима, - мэр А.Ибраимов

МИД дал разъяснения по вопросу запуска в КР системы "Электронная виза"

12 августа 2017, 17:08       Комментарии

ЧОЛПОН-АТА, 12.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Промышленные компании Кыргызстана выражают заинтересованность в подготовке кадров по востребованным специальностям с последующей перспективой трудоустройства. Об этом агентству "Кабар" рассказал заместитель министра образования Кудайберди Кожобеков.
"Первый проект сотрудничества по подготовке специалистов по востребованным профессиям был инициирован компанией "Газпром Кыргызстан". Представители компании уже провели отбор абитуриентов и забрали их на обучение в Российские вузы. Сегодня и другие крупные промышленные компании выражают заинтересованность в сотрудничестве с Минобразованием с целью подготовки кадров по новым смежным профессиям. Поэтому в этом плане у нас есть большая перспектива", - пояснил Кожобеков.
Напомним, 4 мая 2017 года между компанией "Газпром Кыргызстан" и Министерством образования и науки КР был подписан меморандум о запуске стипендиальной программы "Академия Газпром Кыргызстан". Данный образовательный проект предусматривает отправку кыргызстанцев на учебу в Томский политехнический и Тюменский индустриальный университеты на бюджетной и контрактной основах. По окончанию обучения в российских вузах выпускники программы будут приглашены в компанию для реализации полученной специальности.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум