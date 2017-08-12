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Япония развернула системы ПРО для перехвата северокорейских ракет

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364723_ia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442500-ru.html

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12 августа 2017, 17:07       Комментарии

На западе Японии развернуты системы противоракетной обороны, сообщает в субботу, 12 августа, телерадиокомпания NHK.
Отмечается, что этот шаг последовал за угрозой Северной Кореи нанести удар в районе тихоокеанского острова Гуам, где расположены американские военные базы Андерсен и Апра-Харбор.
NHK напоминает, что, согласно заявлению Пхеньяна, в таком случае баллистические ракеты пролетят над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упадут в воду рядом с Гуамом.
"В субботу в три эти префектуры, а также в расположенную рядом с ними префектуру Эхимэ прибыли подразделения воздушной самообороны Японии, которые отвечают за развертывание [американского противоракетного комплекса Patriot] PAC-3", - указывается в сообщении.
Кроме того, морские силы самообороны Японии отправили в Японское море судно, оснащенное усовершенствованной радиолокационной системой Aegis ("Иджис"), для слежения за баллистическими ракетами.
В последнее время США и КНДР обменивались резкими заявлениями с угрозами. Одним из них стало обещание Северной Кореи завершить к середине августа работу над планом пуска ракет в направлении Гуама, чтобы продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам Соединенных Штатов. Япония, в свою очередь, предупредила, что готова перехватить северокорейские ракеты, запущенные в сторону Гуама.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне развития Пхеньяном своей ядерной программы. Из-за последних ракетных испытаний Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна новые санкции.

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