Я построю "Диснейленд" в Кыргызстане! — история обычного парня из Бишкека

12 августа 2017, 17:11 Комментарии

Оглянитесь вокруг. Что вы видите? Любимое кресло, коллегу в яркой рубашке или телевизор, где крутят занудный рекламный ролик?

Все это не важно, потому что вы видите, а у Сейтека дела обстоят иначе: его глаза различают лишь 30-40 процентов того, что заметно человеку со средним уровнем зрения. Однако после беседы с ним у меня сложилось впечатление, что он смотрит на мир шире, чем я.

- Мне рассказали о вас как о человеке, который хочет построить в Кыргызстане "Диснейленд"...

- Цель нашего проекта - улучшение жизни в новостройках. Для начала мы хотим установить освещение, потом будем делать детские площадки и зоны отдыха для местных жителей. Затем планируем построить самый большой в Центральной Азии парк аттракционов. Хочется, чтобы все приезжали к нам покататься на огромных горках, запуститься с катапульты, поплавать в больших лодках.

- Как у вас вообще возникла такая идея?

- Мне нравится читать биографии великих людей, и однажды я наткнулся на историю Уолта Диснея. Он ведь многим банкам предлагал профинансировать его проект, но всюду слышал отказ, и лишь один человек решил вложить деньги в это дело. Только подумайте, сколько трудностей преодолел Дисней и не сдался! Мне, конечно, не хватает такой силы духа.

Но на меня повлияла не только история великого мультипликатора. Уже несколько лет я работаю с детьми, они меня очень вдохновляют. Вместе с братом и друзьями мы реализовали проекты, в рамках которых помогали ребятишкам. Например, построили детскую площадку и разрисовали стены в санатории для детей с ДЦП в Ак-Сууйском районе. Ребята были очень довольны, а я тогда понял, что хочу посвятить жизнь работе с детьми. Мы накопили денег и приобрели батуты, устанавливаем их в разных районах. Это хоть и маленькие, но все-таки аттракционы.

- А сколько стоит удовольствие попрыгать на вашем батуте?

- Не скажу, что это бесплатно, но за 15 минут развлечения надо отдать не больше, чем за рожок мороженого, - 20 сомов. Стоимость одного батута составляет 1,5 тысячи долларов. Однако зарабатывать на этом мы не планировали - здесь речь скорее о хобби.

- Родители помогают вам деньгами, когда дело касается реализации проектов?

- Мои родители - простые люди. Мама работает рядовым сотрудником в госструктуре, отец полжизни трудился в "Кыргыз темир жолу". Он всегда говорил, что, несмотря на проблемы со здоровьем, мне надо работать больше и лучше, чем остальные.

У меня море идей, которые я реализую по мере своих возможностей. Вместе с единомышленниками открыл летнюю пиццерию на Иссык-Куле, параллельно мы занимаемся сельским хозяйством - выращиваем кукурузу на небольшой территории.

- Не могу не спросить вас о проблемах со зрением. Наша общая знакомая узнала, что вы слабовидящий, только через три месяца после общения, и то случайно...

- У нас с братом врожденное генетическое заболевание. Я прохожу лечение, но особенность этой болезни такова, что зрение все-равно постепенно ухудшается. В будущем я, возможно, совсем перестану видеть, однако не хочу быть беспомощным, сидеть в четырех стенах и бояться жизни. Так что, пока могу, выжимаю из себя все до последней капли.

Родители отдали меня в обычную школу. Да, у меня были проблемы с учебой, мне было труднее, чем другим, но что с того? Когда люди узнают, что я почти не вижу, стараются помочь - прямо из кожи вон лезут, уделяя внимание моей проблеме. Но это только напрягает: когда мне понадобится помощь, я о ней попрошу, а нянчиться со мной не нужно.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о пиццерии на Иссык-Куле.

- В 2015-м мы оборудовали на одном из пляжей бар с напитками, а в следующем году решили открыть пиццерию. Взяли в аренду кафе и сами сделали мебель - это помогло сэкономить больше 100 тысяч сомов. Потом все, как обычно: наняли поваров и другой персонал... Не могу сказать, что мы много заработали, но вложения оправдались. Дело ведь даже не в материальной выгоде, а в том, что развивать подобные проекты под силу каждому.

- Неужели не было совсем никаких сложностей?

- В регионах еще остались люди, которые живут "по понятиям". К примеру, нам предлагали платить за "крышу". Такие моменты, конечно, омрачали работу, но нам удавалось договориться - объясняли, что сами студенты и лишних денег не имеем.

- Как, по-вашему, можно обустроить столичные жилмассивы?

- Сейчас мы заканчиваем разработку проекта по улучшению инфраструктуры в новостройке "Арча-Бешик". Для еще одного проекта - по производству брусчатки - ищем инвестора. Брусчатку тоже хотим укладывать в жилмассивах. Пора донести до людей мысль, что хорошо и комфортно может быть не только в центре столицы.

Найти спонсоров для таких проектов трудно, поэтому мы хотим сделать все своими силами. Предложим людям самостоятельно рассчитать бюджет, скинуться, установить фонари. Наши услуги придется оплатить, но сумма будет невысокая, без накруток. Верю, что у нас все получится.

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