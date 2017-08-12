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В Департаменте по конвоированию ГСИН отметили профессиональный праздник (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

          

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442498-ru.html

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Международный день светофора на Иссык-Куле отметили рейдом "Пешеход"

12 августа 2017, 16:44       Комментарии

В Департаменте по охране и конвоированию Государственной службы исполнения наказаний отметили день работника уголовно-исполнительной системы. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба ГСИН.
В начале официальной части торжества с приветственным словом обратился председатель ГСИН Таалайбек Жапаров. Он отметил, что благодаря слаженной и добросовестной работе всего коллектива УИС обстановка в колониях и следственных изоляторах области остается стабильной и управляемой. Председатель поблагодарил приглашенных на праздник гостей, а также личный состав за службу и пожелал всем здоровья, семейного благополучия и оптимизма.
К пожеланиям руководителя ГСИН присоединились приглашенные на праздник руководители районных и городских судов, которые взаимодействуют с личным составом Департамента по охране и конвоированию.
Гости праздника приняли участие в награждении сотрудников пенитенциарного ведомства и личного состава Департамента. В день профессионального праздника отличившихся сотрудников наградили благодарностями, Почетными грамотами судов, от комитета Солдатских матерей и общества этнических кыргызов "Бириккен кыргыз", ведомственными медалями, офицерам, получившим очередные специальные звания, были вручены погоны.
Также в этот день наградили повара Департамента прапорщика Курманалиеву Светлану за победу в номинации "Лучший повар" в конкурсе, проводимом Республиканским комитетом Солдатских матерей среди воинских подразделений Кыргызстана.

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