Сирийская армия освободила крупнейший оплот ИГ в провинции Хомс

12 августа 2017, 16:34 Комментарии

Сирийские правительственные войска и союзные силы полностью освободили город Ас-Сухне - крупнейший оплот террористической группировки "Исламское государство" в провинции Хомс. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник на месте.

"Сирийская армия освободила весь город Ас-Сухне, один из последних оплотов ИГ в провинции Хомс. На данный момент саперы осматривают город на предмет взрывных устройств и мин, которые установили боевики", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, за несколько дней до окончательного штурма военнослужащие взяли город в окружение.

Кроме того, РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник передает, что отряд сирийской армии успешно десантировался в ночь на субботу, 12 августа, в тыл боевиков на границе провинций Хомс и Ракка.

Сирийская армия и союзные силы успешно продвигаются в сирийской пустыне. Осуществлено ночное десантирование на 20 километров в тыл территории террористической группировки ИГ к югу от поселения Аль-Кадир на границе провинций Хомс и Ракка. Продвинулись вглубь на 21 километр и освободили поселения Хурбет Мекман и Аль-Кадир", - отметил собеседник.

Он добавил, что бойцы сирийской армии также продвинулись на 12 километров к юго-востоку от Ракки и освободили деревню Бир ар-Рахум, ликвидировав большое количество террористов и уничтожив, в частности, три танка. Еще два танка ИГ были захвачены.

Террористическая группировка "Исламское государство" захватила часть территории Сирии и Ирака в 2014 году и провозгласила там халифат. С боевиками в этих странах борется коалиция во главе с США. Россия проводит воздушную операцию против исламистов в Сирии.