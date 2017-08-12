Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Академика НАН КР, профессора Владимира Плоских посвятили в рыцари наукиАкадемика НАН КР, профессора Владимира Плоских посвятили в рыцари науки

Названа дата возможного дебюта Неймара в составе ПСЖ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364708_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442495-ru.html

Похожие новости

Эксперты составили рейтинг самых "прожорливых" приложений Android

Названа возможная причина крушения учебного самолёта под Алматы

Банк Англии проигнорировал протесты веганов и изменит состав новых купюр

Привлечь внимание к сохранению популяции снежного барса и возможности для развития экотуризма — чего ждут от форума по защите снежного барса?

ЦИК лишила Текебаева возможности сдать экзамен по кыргызскому

12 августа 2017, 16:03       Комментарии

Федерация футбола Франции получила трансферный лист нападающего сборной Бразилии Неймара. Об этом сообщает Twitter организации.
Документы отправила Королевская испанская футбольная федерация. Это значит, что новичок парижского ПСЖ сможет дебютировать в столичном клубе в воскресенье, 13 августа, в выездной игре второго тура чемпионата Франции против "Генгама".
Из-за отсутствия трансферного листа Неймар не смог сыграть за парижан 5 августа в стартовом матче чемпионата с "Амьеном" (2:0).
3 августа было объявлено о переходе бразильца в ПСЖ. Перед этим футболист выплатил "Барселоне", за которую он выступал с 2013 года, указанные в контракте за досрочный разрыв соглашения 222 миллиона евро.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум