Названа дата возможного дебюта Неймара в составе ПСЖ

12 августа 2017, 16:03 Комментарии

Федерация футбола Франции получила трансферный лист нападающего сборной Бразилии Неймара. Об этом сообщает Twitter организации.

Документы отправила Королевская испанская футбольная федерация. Это значит, что новичок парижского ПСЖ сможет дебютировать в столичном клубе в воскресенье, 13 августа, в выездной игре второго тура чемпионата Франции против "Генгама".

Из-за отсутствия трансферного листа Неймар не смог сыграть за парижан 5 августа в стартовом матче чемпионата с "Амьеном" (2:0).

3 августа было объявлено о переходе бразильца в ПСЖ. Перед этим футболист выплатил "Барселоне", за которую он выступал с 2013 года, указанные в контракте за досрочный разрыв соглашения 222 миллиона евро.