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Последствия проливных дождей, прошедших в Ысык-Атинском районе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364721_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442494-ru.html

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12 августа 2017, 15:29       Комментарии

МЧС сообщило о последствиях проливных дождей, прошедших в Ысык-Атинском районе.
В результате прошедших 11 августа ливней в высокогорной зоне, в селе Таш-Башат с ущелья Кичи-Тор сошел селевой поток в результате чего подтопил 2 хоз. постройки, расположенные вблизи сайя и привел их в негодное состояние. Кроме этого на 33 км автодороги Кой-Таш-Ысык-Ата из-за большого объема воды селевой поток переливаясь через автодорожный мост, наполнил его грязекаменной массой, что привело к временному закрытию автодороги.
В селе Нижняя Серафимовка айыльного округа Туз, селевой поток подмыл берег реки Ноорус. Угроза жизни людям нет.
Тем временем, для устранения последствий от стихии привлечены силы и средства МЧС и Гражданской защиты. На месте работали 74 спасателя, 1 грейдер и 1 погрузчик.
При помощи, привлеченной спец. техники мост, расположенный на 33 км автодороги Кой-Таш-Ысык-Ата, после проведенных очистительных работ был полностью очищен и автодорога открыта.
Обстановка находиться на контроле Управления МЧС по Чуйской области. Сейчас проводятся берегоукрепительные работы реки Ноорус.

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