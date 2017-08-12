Столкновение поездов в Египте унесло 36 жизней, свыше 100 пострадали

12 августа 2017, 15:14 Комментарии

Бишкек, 12.08.17 /Кабар/. По меньшей мере 36 человек погибли и более 100 получили ранения в результате столкновения двух поездов у египетской Александрии, сообщил представитель министерства здравоохранения Египта, пишет Reuters.

Инцидент произошел у станции Хоршид между Александрией и Каиром в 14.15 по местному времени. В результате столкновения с путей сошёл локомотив одного состава и два вагона другого, сообщило железнодорожное управление Египта.

Причиной столкновения, скорее всего, стала ошибка железнодорожной стрелки, сказал источник в силах безопасности, не раскрыв подробностей.

Государственное издание al-Ahram сообщило, что в морги провинции Александрия были доставлены 36 тел. Прокурор Набиль Садек сказал, что власти начали расследование происшествия.

Представитель врачей сказал в эфире государственного ТВ, что некоторые раненые все еще заблокированы в поездах.

На кадрах телетрансляции государственного ТВ видны десятки людей, стоящих у покореженных вагонов, и тела погибших.

В 2012 году 50 человек - в основном, дети - погибли, когда поезд врезался в школьный автобус к югу от Каира. Это усилило общественное недовольство властями из-за устаревшей транспортной сети страны.