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Столкновение поездов в Египте унесло 36 жизней, свыше 100 пострадали

Источник:
http://kabar.kg/news/stolknove...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442492-ru.html

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12 августа 2017, 15:14       Комментарии

Бишкек, 12.08.17 /Кабар/. По меньшей мере 36 человек погибли и более 100 получили ранения в результате столкновения двух поездов у египетской Александрии, сообщил представитель министерства здравоохранения Египта, пишет Reuters.
Инцидент произошел у станции Хоршид между Александрией и Каиром в 14.15 по местному времени. В результате столкновения с путей сошёл локомотив одного состава и два вагона другого, сообщило железнодорожное управление Египта.
Причиной столкновения, скорее всего, стала ошибка железнодорожной стрелки, сказал источник в силах безопасности, не раскрыв подробностей.
Государственное издание al-Ahram сообщило, что в морги провинции Александрия были доставлены 36 тел. Прокурор Набиль Садек сказал, что власти начали расследование происшествия.
Представитель врачей сказал в эфире государственного ТВ, что некоторые раненые все еще заблокированы в поездах.
На кадрах телетрансляции государственного ТВ видны десятки людей, стоящих у покореженных вагонов, и тела погибших.
В 2012 году 50 человек - в основном, дети - погибли, когда поезд врезался в школьный автобус к югу от Каира. Это усилило общественное недовольство властями из-за устаревшей транспортной сети страны.

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