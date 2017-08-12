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На большей части территории республики без осадков — прогноз погоды на 13 августа

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442491-ru.html

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12 августа 2017, 15:05       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 13 августа. По сообщению Кыргызгидромета, на большей части территории республики без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. В Иссык-Кульской области ночью местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, ночью по акватории озера Иссык-Куль с усилением до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +12...+17
днем: +25...+30
Таласская область
ночью: +6...+11
днем: +25...+30
Баткенская область
ночью: +16...+21
днем: +27...+32
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +15...+20
днем: +27...+32
Иссык-Кульская область
ночью: +8...+13
днем: +20...+25
Нарынская область
ночью: +5...+10
днем: +20...+25
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +28...+30.

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