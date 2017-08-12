На большей части территории республики без осадков — прогноз погоды на 13 августа

12 августа 2017, 15:05 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 13 августа. По сообщению Кыргызгидромета, на большей части территории республики без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. В Иссык-Кульской области ночью местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, ночью по акватории озера Иссык-Куль с усилением до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +12...+17

днем: +25...+30

Таласская область

ночью: +6...+11

днем: +25...+30

Баткенская область

ночью: +16...+21

днем: +27...+32

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +15...+20

днем: +27...+32

Иссык-Кульская область

ночью: +8...+13

днем: +20...+25

Нарынская область

ночью: +5...+10

днем: +20...+25

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +28...+30.