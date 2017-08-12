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Мэры городов Ош и Андижан обсудили вопросы установления побратимских отношений

 

Фотографии: akipress.kg

          

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442490-ru.html

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12 августа 2017, 15:22       Комментарии

Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев 10 августа посетил город Андижан (Узбекистан) с рабочим визитом. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, в рамках визита проведен бизнес-форум с участием представителей бизнес и деловых кругов двух городов, а также торжественная церемония передачи кыргызской юрты кыргызскому национальному центру Андижанской области.
"Главы городов Ош и Андижан провели рабочую встречу и обсудили ряд вопросов по активизации двустороннего взаимодействия в сфере торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между городами, о перспективах их дальнейшего развития и
подписания в ближайшее время соглашения об установлении побратимских связей между двумя городами", - говорится в сообщении.
Также кыргызская сторона пригласила узбекскую сторону во главе хокима Андижана Дильмурата Рахматуллаева посетить с рабочим визитом город Ош в сентябре 2017 года.
Сообщается, что для кыргызской делегации узбекской стороной были организованы посещение инфраструктурных, социальных и промышленных предприятий
города и Ходжаабадского района Андижанской области, а также ознакомление культурных и исторических объектов города.

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