Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мэры городов Ош и Андижан обсудили вопросы установления побратимских отношенийМэры городов Ош и Андижан обсудили вопросы установления побратимских отношенийСтолкновение поездов в Египте унесло 36 жизней, свыше 100 пострадалиСтолкновение поездов в Египте унесло 36 жизней, свыше 100 пострадали

Лучшее в Кыргызстане в фотографиях — Ты должен увидеть, чтобы поверить, - путешественница

 

Фотографии: akipress.kg

                                                   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442489-ru.html

Похожие новости

МДС Развитие международного коммерческого арбитража в Кыргызстане

Два кыргызстанца вошли в первую десятку сильнейших борцов мира

МЧС продолжает работу по ликвидации селевого потока в Иссык-Атинском районе

СМИ: 18-летний кыргызстанец подозревается в изнасиловании в Челябинске

Педагоги Кыргызстана обсудили перспективы образовательной системы

12 августа 2017, 15:21       Комментарии

Писательница, фотограф Джуно Ким 8 лет назад рассталась со своим домом и работой в Южной Корее и пустилась в путешествие по всему миру. За весь ее путь она объездила более 40 стран.
Об увиденном путешественница делится в своем блоге RunawayJuno.com. Не оставила в стороне и Кыргызстан, который Джуно посетила этим летом. Кыргызстану она посвятила несколько статей. Она расписала в подробностях некоторые вещи, о которых могут знать не все иностранцы. Последней работой о Кыргызстане стал фоторепортаж под названием "Лучшее в Кыргызстане на фотографиях: Ты должен увидеть, чтобы поверить".
"Кыргызстан, страна кочевников и снежных барсов - такое живописное место. Земля, люди, дикая природа, горы и озера, вместе они создают уникальный и незабываемый пейзаж. В течение 10 дней я исследовала лишь небольшую часть этой удивительной страны, и я не смогла перестать фотографировать. Теперь пришло время поделиться красотой со всеми вами. Вот небольшая часть фотографий, которые были сделаны Кыргызстане", - пишет Джуно в своем блоге.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум