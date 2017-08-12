Лучшее в Кыргызстане в фотографиях — Ты должен увидеть, чтобы поверить, - путешественница

12 августа 2017, 15:21 Комментарии

Писательница, фотограф Джуно Ким 8 лет назад рассталась со своим домом и работой в Южной Корее и пустилась в путешествие по всему миру. За весь ее путь она объездила более 40 стран.

Об увиденном путешественница делится в своем блоге RunawayJuno.com. Не оставила в стороне и Кыргызстан, который Джуно посетила этим летом. Кыргызстану она посвятила несколько статей. Она расписала в подробностях некоторые вещи, о которых могут знать не все иностранцы. Последней работой о Кыргызстане стал фоторепортаж под названием "Лучшее в Кыргызстане на фотографиях: Ты должен увидеть, чтобы поверить".

"Кыргызстан, страна кочевников и снежных барсов - такое живописное место. Земля, люди, дикая природа, горы и озера, вместе они создают уникальный и незабываемый пейзаж. В течение 10 дней я исследовала лишь небольшую часть этой удивительной страны, и я не смогла перестать фотографировать. Теперь пришло время поделиться красотой со всеми вами. Вот небольшая часть фотографий, которые были сделаны Кыргызстане", - пишет Джуно в своем блоге.