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В Бишкеке ограбили филиал "ЭкоИсламикБанка" — ГУВД

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442487-ru.html

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Прогноз погоды: в Бишкеке дожди и грозы

12 августа 2017, 15:25       Комментарии

БИШКЕК, 12 авг - Sputnik. В бишкекском микрорайоне "Кок-Жар" ограбили филиал ЗАО "ЭкоИсламикБанк", сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел столицы.
По ее данным, ограбление произошло в пятницу, 11 августа, в полдень в филиале на улице Шабдан Баатыра (бывшая Алма-Атинская).
Милиция устанавливает личности преступников. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия.
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