В Бишкеке ограбили филиал "ЭкоИсламикБанка" — ГУВД

12 августа 2017, 15:25 Комментарии

БИШКЕК, 12 авг - Sputnik. В бишкекском микрорайоне "Кок-Жар" ограбили филиал ЗАО "ЭкоИсламикБанк", сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел столицы.

По ее данным, ограбление произошло в пятницу, 11 августа, в полдень в филиале на улице Шабдан Баатыра (бывшая Алма-Атинская).

Милиция устанавливает личности преступников. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });