Жители села Эмгекчил в Нарыне уничтожили весь алкоголь в селе

12 августа 2017, 14:53 Комментарии

Бишкек, 12.08.17 /Кабар/. Жители села Эмгекчил Нарынского района уничтожили всю алкогольную продукцию села. С инициативой выступили молодые активисты, которые таким образом намерены остановить продажу спиртных напитков.

Сельчане собрали 400 тысяч сомов, чтобы скупить весь алкоголь в селе. Продукцию еще на 100 тысяч сомов предоставили сами владельцы магазинов. 11-12 августа напитки вывезли на окраину села и уничтожили, рассказал "Азаттыку" глава местной молодежной организации Жаныбек Сопиев.

Жители отмечают, что алкоголь становится причиной многих происшествий. Ранее областной казият сообщал, что в пяти селах Нарыне полностью прекращена продажа спиртных напитков.

Напомним, все больше сел в Кыргызстане вводят запрет на продажу алкоголя в местных магазинах. Впервые данная инициатива была выдвинута жителями села Караке Ошской области в 2008 году. Со временем этому решению последовало несколько десятков сел по всей республике.

Главной целью таким мер является снижение уровня преступности в селах и защита молодежи от алкоголизма. Инициаторами запрета продажи спиртных напитков выступают сами жители сел. Их решения поддерживают местные власти, имамы и сами владельцы магазинов.