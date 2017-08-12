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Жители села Эмгекчил в Нарыне уничтожили весь алкоголь в селе

Источник:
http://kabar.kg/news/zhiteli-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442485-ru.html

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12 августа 2017, 14:53       Комментарии

Бишкек, 12.08.17 /Кабар/. Жители села Эмгекчил Нарынского района уничтожили всю алкогольную продукцию села. С инициативой выступили молодые активисты, которые таким образом намерены остановить продажу спиртных напитков.
Сельчане собрали 400 тысяч сомов, чтобы скупить весь алкоголь в селе. Продукцию еще на 100 тысяч сомов предоставили сами владельцы магазинов. 11-12 августа напитки вывезли на окраину села и уничтожили, рассказал "Азаттыку" глава местной молодежной организации Жаныбек Сопиев.
Жители отмечают, что алкоголь становится причиной многих происшествий. Ранее областной казият сообщал, что в пяти селах Нарыне полностью прекращена продажа спиртных напитков.
Напомним, все больше сел в Кыргызстане вводят запрет на продажу алкоголя в местных магазинах. Впервые данная инициатива была выдвинута жителями села Караке Ошской области в 2008 году. Со временем этому решению последовало несколько десятков сел по всей республике.
Главной целью таким мер является снижение уровня преступности в селах и защита молодежи от алкоголизма. Инициаторами запрета продажи спиртных напитков выступают сами жители сел. Их решения поддерживают местные власти, имамы и сами владельцы магазинов.

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