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Новости Кыргызстана

Жители села Эмгекчил в Нарыне уничтожили весь алкоголь в селеЖители села Эмгекчил в Нарыне уничтожили весь алкоголь в селе

Ведущий телеканала в России сделал предложение в прямом эфире (видео)

Источник:
http://kabar.kg/news/vedushchi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442484-ru.html

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12 августа 2017, 14:59       Комментарии

Бишкек, 12.08.17 /Кабар/. Ведущий российского телеканала "Звезда" Денис Кочанов в прямом эфире во время выпуска новостей сделал предложение своей девушке, пишет Би би си. Фрагмент эфира опубликовал сам телеканал в "Твиттере".
Журналист отметил, что положительных новостей не хватает, поэтому он решил сам "добавить" такую новость. Он также выразил надежду, что телезрители его поддержат.
После окончания выпуска ведущий встал из-за стола, пересек студию, повернулся к камере и достал из кармана красную коробочку.
"Сегодня в прямом эфире на всю страну я хочу сделать предложение своей девушке, я знаю, она меня смотрит. Степанова Маргарита, ты выйдешь за меня?" - сказал он, преклонив колено и раскрыв коробочку с кольцом.
"Буду ждать ответа. Надеюсь, ты скажешь "да", - добавил Кочанов.
В своем "Инстаграме" девушка сообщила, что согласилась на предложение. "Он сделал это в прямом эфире!!! Конечно же я ответила "ДА!!!", - написала она.

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