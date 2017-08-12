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Готовь сани летом. МП "Тазалык" заполняет свои закорма песком и солью

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364668_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442483-ru.html

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Зима не за горами — "Тазалык" уже готовится к холодам и снегу

МП "Тазалык" начало готовиться к осенне-зимнему периоду

12 августа 2017, 14:28       Комментарии

МП "Тазалык" предпринимает все необходимые меры по подготовке к осенне-зимнему периоду на 2016-2017 год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
Ежегодно с 1 ноября начинается осенне-зимний период для предприятия. Для строгого соблюдения технических режимов за состоянием дорог и эксплуатацией их в зимний период будет проводиться работа, направленная на борьбу с гололёдом.
Планируется организация дежурных бригад из числа состава инженерно-технических работников, которые будут заниматься посыпкой дорог, во время дежурства будет оборудована специальная комната отдыха.
За первое полугодие 2017 года удаление снега с проезжей части городских дорог произведено автотранспортными средствами в количестве 29 единиц. Из них 16 снегоуборочных машин на базе МАЗ КО-806, две снегоуборочные машины на базе ЗИЛ-130 КДМ, 4 грейферных погрузчика, 3 снегоуборочные машины на базе МАЗ КО-829, трактор (Беларусь) с щётками и лопатами и 40 человек из рабочих ДЭУ.
В этом году количество улиц, обслуживаемых муниципальным предприятием "Тазалык", увеличилось.
На зимний период 2017-2018 года закуплено инертных материалов в количестве 11 тысяч тонн песка и 850 тонн соли. В данное время осуществляется завоз на базу предприятия.

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