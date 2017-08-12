Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

МДС Развитие международного коммерческого арбитража в КыргызстанеМДС Развитие международного коммерческого арбитража в КыргызстанеСМИ узнали о "деликатном" возвращении Барака Обамы в политикуСМИ узнали о "деликатном" возвращении Барака Обамы в политику

Водитель троллейбуса в Бишкеке отказался вести ЛОВЗ — видео очевидца

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442481-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке стройкомпаниям выданы предписания о нарушении санитарных норм

ЦИК отказал Садыру Жапарову в регистрации кандидатом на должность президента

В Бишкеке и на Иссык-Куле пройдет Неделя российского кино

В Бишкеке продолжается демонтаж самовольно построенных заборов

Прогноз погоды: в Бишкеке дожди и грозы

12 августа 2017, 14:10       Комментарии

БИШКЕК, 12 авг - Sputnik. Водитель одного из троллейбусов в Бишкеке отказался опустить пандус, чтобы в транспорт могла сесть группа людей с ограниченными физическими возможностями, сообщил в Facebook руководитель проекта "Полиграфия ЛОВЗпринт" Николай Лучкин.
Корреспонденту Sputnik Кыргызстан Лучкин рассказал, что в пятницу, 11 августа, возвращался из кинотеатра вместе с несколькими ребятами-колясочниками. Добравшись до остановки на пересечении проспекта Манаса и улицы Токтогула, они почти два часа прождали нужный троллейбус. В большинстве единиц общественного транспорта не оказалось специальных пандусов, а в двух специализированных троллейбусах такие платформы были прикручены намертво. Водители последних пытались опустить пандусы, но не смогли.
В конце концов к остановке подошел троллейбус с опускающейся платформой, однако водитель отказался помочь людям с ограниченными возможностями здоровья.
"Он сказал, что очень спешит и не хочет нарушать график, поэтому не стал забирать наших ребят. В итоге им пришлось добираться на такси", - сообщил Лучкин.
Вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий в разговоре с корреспондентом Sputnik обещал лично побеседовать с водителями троллейбусов. Замглавы муниципалитета записал бортовой номер транспорта, водитель которого отказался везти людей с ОВЗ.
"Я понимаю, насколько это важно. Мы решим проблему", - сказал Милицкий.
Он добавил, что половина бишкекских троллейбусов (около 55) оснащены пандусами, однако практика показала, что пользуются ими редко.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум