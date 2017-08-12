Водитель троллейбуса в Бишкеке отказался вести ЛОВЗ — видео очевидца

12 августа 2017, 14:10 Комментарии

БИШКЕК, 12 авг - Sputnik. Водитель одного из троллейбусов в Бишкеке отказался опустить пандус, чтобы в транспорт могла сесть группа людей с ограниченными физическими возможностями, сообщил в Facebook руководитель проекта "Полиграфия ЛОВЗпринт" Николай Лучкин.

Корреспонденту Sputnik Кыргызстан Лучкин рассказал, что в пятницу, 11 августа, возвращался из кинотеатра вместе с несколькими ребятами-колясочниками. Добравшись до остановки на пересечении проспекта Манаса и улицы Токтогула, они почти два часа прождали нужный троллейбус. В большинстве единиц общественного транспорта не оказалось специальных пандусов, а в двух специализированных троллейбусах такие платформы были прикручены намертво. Водители последних пытались опустить пандусы, но не смогли.

В конце концов к остановке подошел троллейбус с опускающейся платформой, однако водитель отказался помочь людям с ограниченными возможностями здоровья.

"Он сказал, что очень спешит и не хочет нарушать график, поэтому не стал забирать наших ребят. В итоге им пришлось добираться на такси", - сообщил Лучкин.

Вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий в разговоре с корреспондентом Sputnik обещал лично побеседовать с водителями троллейбусов. Замглавы муниципалитета записал бортовой номер транспорта, водитель которого отказался везти людей с ОВЗ.

"Я понимаю, насколько это важно. Мы решим проблему", - сказал Милицкий.

Он добавил, что половина бишкекских троллейбусов (около 55) оснащены пандусами, однако практика показала, что пользуются ими редко.

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