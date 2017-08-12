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СМИ узнали о "деликатном" возвращении Барака Обамы в политику

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364716_sm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442480-ru.html

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12 августа 2017, 13:38       Комментарии

Бывший президент США Барак Обама собирается вернуться в политику и помочь восстановлению Демократической партии. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает The Hill.
Источники издания указывают, что возвращение Обамы на политическую сцену страны будет по максимуму "деликатным". В ближайшее время советники Обамы обсудят план возвращения бывшего президента к работе в партии. Отмечается, что Обама будет участвовать в восстановлении позиций демократов, пошатнувшихся после прихода республиканца Дональда Трампа к власти. Указывается, что бывший президент может заняться сбором средств для партии.
Отмечается также, что Обама до сих пор популярен среди американцев. По данным июньского опроса Gallup, к нему позитивно относится 63 процента жителей страны.
Обама возглавлял Соединенные Штаты с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. До избрания главой государства был сенатором от штата Иллинойс. Впервые был избран в ноябре 2008-го, на второй президентский срок переизбран в 2012 году.

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