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Два кыргызстанца вошли в первую десятку сильнейших борцов мира

Источник:
http://kabar.kg/news/dva-kyrgy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442479-ru.html

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12 августа 2017, 13:10       Комментарии

Бишкек, 12.08.17. /Кабар/. Два кыргызстанца вошли в первую десятку сильнейших борцов мира. Обновленный рейтинг опубликовал Объединенный мир борьбы.
Рейтинг опубликован 10 августа по итогам ряда международных турниров.
В списке вольной борьбы Эламан Догдурбек уулу (до 70 кг) занимает 10 место, Муслим Евлаев (до 74 кг) – на 7-м месте.
Еще один кыргызстанец Магомед Мусаев (до 97 кг) занимает 16 место.

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