12 августа 2017, 13:10 Комментарии

Бишкек, 12.08.17. /Кабар/. Два кыргызстанца вошли в первую десятку сильнейших борцов мира. Обновленный рейтинг опубликовал Объединенный мир борьбы.

Рейтинг опубликован 10 августа по итогам ряда международных турниров.

В списке вольной борьбы Эламан Догдурбек уулу (до 70 кг) занимает 10 место, Муслим Евлаев (до 74 кг) – на 7-м месте.

Еще один кыргызстанец Магомед Мусаев (до 97 кг) занимает 16 место.