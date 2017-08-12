Бишкек, 12.08.17. /Кабар/. Два кыргызстанца вошли в первую десятку сильнейших борцов мира. Обновленный рейтинг опубликовал Объединенный мир борьбы.
Рейтинг опубликован 10 августа по итогам ряда международных турниров.
В списке вольной борьбы Эламан Догдурбек уулу (до 70 кг) занимает 10 место, Муслим Евлаев (до 74 кг) – на 7-м месте.
Еще один кыргызстанец Магомед Мусаев (до 97 кг) занимает 16 место.
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