Десятки талибов погибли из-за случайного взрыва при обсуждении терактов

12 августа 2017, 13:10 Комментарии

В Афганистане по меньшей мере 30 боевиков движения "Талибан" погибли в результате преждевременной детонации двух поясов смертника. Об этом сообщает портал Khaama Press.

По его информации, взрыв прогремел в четверг на встрече талибов в провинции Фарах на западе страны.

Как рассказали местные власти, среди убитых - несколько представителей высшего командного состава "Талибана". Агентство "Синьхуа" выяснило, что несколько боевиков получили ранения.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции, талибы собрались на встречу, чтобы обсудить планы скоординированного нападения на контрольно-пропускные пункты. Именно в этот момент и произошли взрывы.

Тем временем в "Талибане" опровергают эти сообщения.

Khaama Press отмечает, что это произошло на фоне активизации талибов в последние месяцы из-за участившихся столкновений с военными, а также предпринимаемых на международном уровне попыток ограничить действия боевиков в ряде районов. "Синьхуа" пишет, что в апреле талибы начали наступательные операции в разных городах Афганистана, включая Кабул. В результате сотни людей погибли и пострадали.

Граничащая с Ираном провинция Фарах уже долгое время является местом столкновений между боевиками и военными.