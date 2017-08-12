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Десятки талибов погибли из-за случайного взрыва при обсуждении терактов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364705_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442478-ru.html

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12 августа 2017, 13:10       Комментарии

В Афганистане по меньшей мере 30 боевиков движения "Талибан" погибли в результате преждевременной детонации двух поясов смертника. Об этом сообщает портал Khaama Press.
По его информации, взрыв прогремел в четверг на встрече талибов в провинции Фарах на западе страны.
Как рассказали местные власти, среди убитых - несколько представителей высшего командного состава "Талибана". Агентство "Синьхуа" выяснило, что несколько боевиков получили ранения.
По словам пресс-секретаря губернатора провинции, талибы собрались на встречу, чтобы обсудить планы скоординированного нападения на контрольно-пропускные пункты. Именно в этот момент и произошли взрывы.
Тем временем в "Талибане" опровергают эти сообщения.
Khaama Press отмечает, что это произошло на фоне активизации талибов в последние месяцы из-за участившихся столкновений с военными, а также предпринимаемых на международном уровне попыток ограничить действия боевиков в ряде районов. "Синьхуа" пишет, что в апреле талибы начали наступательные операции в разных городах Афганистана, включая Кабул. В результате сотни людей погибли и пострадали.
Граничащая с Ираном провинция Фарах уже долгое время является местом столкновений между боевиками и военными.

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