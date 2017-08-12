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Новости Кыргызстана

Он сел на 12 лет за помощь в краже невесты — разговор с работниками тюрьмыОн сел на 12 лет за помощь в краже невесты — разговор с работниками тюрьмы

Перевернувшийся мусоровоз в Германии раздавил семью с тремя детьми

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364713_pe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442476-ru.html

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12 августа 2017, 13:23       Комментарии

На юго-западе Германии мусоровоз перевернулся и упал на легковой автомобиль, в котором, находились пять человек. Все они погибли. Об этом сообщает Pforzheimer Zeitung со ссылкой полицию.
За рулем автомобиля сидела женщина, в пассажирском кресле рядом с ней находился мужчина. Дети, двое из которых дошкольного возраста, сидели сзади. Предположительно, они были членами одной семьи.
По словам полицейских, мусоровоз сильно разогнался перед поворотом и не смог вовремя затормозить. Не исключено, что причиной аварии стала техническая неисправность машины. Стражи порядка заявили, что у людей в легковом автомобиле не было шансов выжить.
Отмечается также, что два человека, находившихся в мусоровозе, получили легкие травмы, они доставлены в больницу.

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