Айсулуу Тыныбекова занимает четвертое место в рейтинге сильнейших борцов мира

12 августа 2017, 12:34 Комментарии

Бишкек, 12.08.17. /Кабар/. Чемпионка Азии и Кыргызстана Айсулуу Тыныбекова (до 58 кг) занимает четвертое место в обновленном рейтинге лучших борцов планеты Объединенного мира борьбы (UWW). Рейтинг опубликован 10 августа по итогам ряда международных турниров.

В предыдущем рейтинге кыргызстанка занимала третью позицию. За прошедший период Тыныбекова не выступала и опустилась с третьего места на четвертое.

В начале лета этого года Тыныбекова стала чемпионкой Азии по женской борьбе, а также взяла золото Исламских игр солидарности.

Еще одна кыргызстанка Айпери Медет кызы (до 75 кг), в начале августа ставшая чемпионкой мира по борьбе среди юниоров в Финляндии, занимает 18 место в рейтинге лучших борцов планеты.