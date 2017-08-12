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Айсулуу Тыныбекова занимает четвертое место в рейтинге сильнейших борцов мира

Источник:
http://kabar.kg/news/aisuluu-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442474-ru.html

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Айсулуу Тыныбекова выступит на чемпионате мира во Франции

12 августа 2017, 12:34       Комментарии

Бишкек, 12.08.17. /Кабар/. Чемпионка Азии и Кыргызстана Айсулуу Тыныбекова (до 58 кг) занимает четвертое место в обновленном рейтинге лучших борцов планеты Объединенного мира борьбы (UWW). Рейтинг опубликован 10 августа по итогам ряда международных турниров.
В предыдущем рейтинге кыргызстанка занимала третью позицию. За прошедший период Тыныбекова не выступала и опустилась с третьего места на четвертое.
В начале лета этого года Тыныбекова стала чемпионкой Азии по женской борьбе, а также взяла золото Исламских игр солидарности.
Еще одна кыргызстанка Айпери Медет кызы (до 75 кг), в начале августа ставшая чемпионкой мира по борьбе среди юниоров в Финляндии, занимает 18 место в рейтинге лучших борцов планеты.

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