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Прогноз погоды на 12 августа: На большей части КР ожидаются дожди

Источник:
http://kabar.kg/news/prognoz-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442473-ru.html

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12 августа 2017, 12:59       Комментарии

Бишкек, 12.08.17. /Кабар/. На большей части Кыргызстана 12 августа неустойчивая погода, дожди, грозы, в высокогорных районах снег, сообщили в Кыргызгидромете.
13 августа осадки ожидаются в отдельных районах. Местами усиление западного ветра до 18-23 м/с. Понижение температуры воздуха.
Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.
В МЧС добавили, что 12-13 августа в связи с ожидаемыми осадками в горных и в предгорных районах республики селеопасно.

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