Прогноз погоды на 12 августа: На большей части КР ожидаются дожди

12 августа 2017, 12:59 Комментарии

Бишкек, 12.08.17. /Кабар/. На большей части Кыргызстана 12 августа неустойчивая погода, дожди, грозы, в высокогорных районах снег, сообщили в Кыргызгидромете.

13 августа осадки ожидаются в отдельных районах. Местами усиление западного ветра до 18-23 м/с. Понижение температуры воздуха.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В МЧС добавили, что 12-13 августа в связи с ожидаемыми осадками в горных и в предгорных районах республики селеопасно.