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В Бишкеке стройкомпаниям выданы предписания о нарушении санитарных норм

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364688_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442472-ru.html

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12 августа 2017, 12:29       Комментарии

Ежедневно сотрудниками городской санитарно-экологической инспекции проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
В ходе очередного объезда выявлено, что хозяйствующими субъектами и владельцами частных домовладений проводятся земельные работы с нарушением правил благоустройства г. Бишкек.
В результате их деятельности разрушаются элементы благоустройства: газоны, тротуары, ирригация, бордюры, дороги, а также отсутствуют ордера на проведение земельных работ.
Инспекторами СЭИ составлены протоколы по ст. 488 и направлены в районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения:
ОсОО "Бабахан", ул. Ауэзова, 3;
ОАО "Северэлектро", ул. Салиевой – ул. Т. Айтматова;
Владельца частного дома Орозалиевой Ч., ж/м Ак-Бата, ул. 1, дом №3;
Владельца частного дома Бухонцовой Л.И., ул.Салиевой, 19;
Владельца частного дома Эсенбековой К.Т., ул. Кирпичная, 14.

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