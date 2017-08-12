Декларация - 2017. Глава Нацбанка в месяц получает около 234 тысяч сомов

12 августа 2017, 12:32 Комментарии

Годовая заработная плата председателя правления Нацбанка Толкунбека Абдыгулов превышает 2 млн сомов. Такие данные следуют из декларации чиновника за 2016 год.

В отчете Абдыгулов указал, что по месту основной работы он заработал 2 млн 817 тыс. сомов, то есть в среднем в месяц он получает около 230 тыс. сомов. Еще почти 119 тыс. сомов он получил от педагогической деятельности. При этом глава Нацбанка, судя по официальным данным, не имеет собственного жилья, машины и другого имущества.

Отметим, официальный доход Абдыгулова в прошлом году был намного выше - тогда его годовой доход по службе составил 3 млн 696 тыс. сомов.

Близкий родственник Абдыгулова не имеет дохода по месту работы или от бизнеса, не имеет дома, но при этом владеет машиной марки Toyota Prado 2008 года выпуска.