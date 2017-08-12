Российский ведущий в прямом эфире сделал предложение своей девушке

12 августа 2017, 12:56 Комментарии

Ведущий новостей на телеканале "Звезда" Денис Кочанов в конце выпуска "Новостей дня" предложил своей девушке выйти за него замуж.

"Надеюсь, зрители меня поддержат. Сегодня в прямом эфире на всю страну я хочу сделать предложение своей девушке, я знаю, она меня смотрит. Степанова Маргарита, ты выйдешь за меня?" - сказал он, преклонив колено и раскрыв коробочку с кольцом.

Фрагмент эфира канал опубликовал в своем Twitter.