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Российский ведущий в прямом эфире сделал предложение своей девушке

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364703_ro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442470-ru.html

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Микроавтобус столкнулся с легковушкой на Иссык-Куле, погибла девушка

12 августа 2017, 12:56       Комментарии

Ведущий новостей на телеканале "Звезда" Денис Кочанов в конце выпуска "Новостей дня" предложил своей девушке выйти за него замуж.
"Надеюсь, зрители меня поддержат. Сегодня в прямом эфире на всю страну я хочу сделать предложение своей девушке, я знаю, она меня смотрит. Степанова Маргарита, ты выйдешь за меня?" - сказал он, преклонив колено и раскрыв коробочку с кольцом.
Фрагмент эфира канал опубликовал в своем Twitter.

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