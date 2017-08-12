Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Айсулуу Тыныбекова занимает четвертое место в рейтинге сильнейших борцов мираАйсулуу Тыныбекова занимает четвертое место в рейтинге сильнейших борцов мираВ МЧС рассказали подробности ликвидации последствий селей в Чуйской областиВ МЧС рассказали подробности ликвидации последствий селей в Чуйской области

МЧС продолжает работу по ликвидации селевого потока в Иссык-Атинском районе

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/mchs-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442469-ru.html

Похожие новости

Он сел на 12 лет за помощь в краже невесты — разговор с работниками тюрьмы

В МЧС рассказали подробности ликвидации последствий селей в Чуйской области

В Бишкеке продолжается демонтаж самовольно построенных заборов

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 12-14 августа возможны перерывы в электроснабжении

Суд по делу Текебаева продолжат 14 августа

12 августа 2017, 12:32       Комментарии

Накануне в результате ливневых дождей в высокогорной зоне в селе Таш-Башат Иссык-Атинского айыльного округа с ущелья Кичи-Тор сошел селевой поток в результате чего подтопил хозпостройки, сообщает пресс-служба МЧС.
Кроме того, на 33-м км автодороги Кой-Таш – Иссык-Ата из-за большого объема воды селевой поток переливаясь через автодорожный мост, наполнил его грязекаменной массой, что привело к временному закрытию дороги.
"В селе Нижняя Серафимовка селевой поток размыл берег реки Ноорус. Угроза жизни людям нет. Обстановка находиться на контроле Управления МЧС по Чуйской области. Спецтехника провела берегоукрепительные работы. 12 августа будет проведено дополнительное обследование мест, пострадавших от сели", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум