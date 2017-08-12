МЧС продолжает работу по ликвидации селевого потока в Иссык-Атинском районе

12 августа 2017, 12:32 Комментарии

Накануне в результате ливневых дождей в высокогорной зоне в селе Таш-Башат Иссык-Атинского айыльного округа с ущелья Кичи-Тор сошел селевой поток в результате чего подтопил хозпостройки, сообщает пресс-служба МЧС.

Кроме того, на 33-м км автодороги Кой-Таш – Иссык-Ата из-за большого объема воды селевой поток переливаясь через автодорожный мост, наполнил его грязекаменной массой, что привело к временному закрытию дороги.

"В селе Нижняя Серафимовка селевой поток размыл берег реки Ноорус. Угроза жизни людям нет. Обстановка находиться на контроле Управления МЧС по Чуйской области. Спецтехника провела берегоукрепительные работы. 12 августа будет проведено дополнительное обследование мест, пострадавших от сели", – говорится в сообщении.