СМИ: 18-летний кыргызстанец подозревается в изнасиловании в Челябинске

12 августа 2017, 12:08 Комментарии

Бишкек, 12.08.17 /Кабар/. 18-летний уроженец Кыргызстана подозревается в изнасиловании в городе Челябинске. По информации российских СМИ, преступление произошло 31 июля ранним утром.

Издание 31tv.ru сообщается, что молодой парень схватил 24-летнюю девушку за плечи, повалил на землю и надругался.

"Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался 18-летний парень, уроженец Кыргызстана. Он признал свою вину", — сообщил сайту Telefakt.ru следователь СУ СК России по Челябинской области Артем Зюзякин.

Подозреваемый живет на территории России последние 5 лет, а сам он родом из Кыргызстана.