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СМИ: 18-летний кыргызстанец подозревается в изнасиловании в Челябинске

Источник:
http://kabar.kg/news/smi-18-le...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442468-ru.html

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Кыргызстанец подозревается в изнасиловании в Челябинске

12 августа 2017, 12:08       Комментарии

Бишкек, 12.08.17 /Кабар/. 18-летний уроженец Кыргызстана подозревается в изнасиловании в городе Челябинске. По информации российских СМИ, преступление произошло 31 июля ранним утром.
Издание 31tv.ru сообщается, что молодой парень схватил 24-летнюю девушку за плечи, повалил на землю и надругался.
"Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался 18-летний парень, уроженец Кыргызстана. Он признал свою вину", — сообщил сайту Telefakt.ru следователь СУ СК России по Челябинской области Артем Зюзякин.
Подозреваемый живет на территории России последние 5 лет, а сам он родом из Кыргызстана.

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