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Ипотека, миграция, ОРТ: Что предложили учителя Жээнбекову?

Источник:
http://kabar.kg/news/ipoteka-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442467-ru.html

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12 августа 2017, 12:32       Комментарии

ЧОЛПОН-АТА, 12.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков встретился с представителями общеобразовательных учреждений на открытии педагогического совета "Школа Кыргызстана: Новые решения и перспективы".
В ходе мероприятия Жээнбеков ответил на вопросы учителей и других специалистов образовательной сферы относительно стимулирования молодых кадров и предстоящих реформ в рамках проекта "Таза коом".
Учителя в первую очередь затронули тему внутренней миграции населения, впоследствии которой по республике наблюдается острая нехватка мест в образовательных учреждениях.
"Данный вопрос, действительно, является одним из самых актуальных, и он требует качественного подхода к решению. В этой связи в рамках Национальной стратегии устойчивого развития мы разрабатываем план по строительству новых школ с современной инфраструктурой. Реализация данного проекта требует ответственного подхода и времени", - ответил глава правительства.
Также педагоги подняли вопрос о снижении процентных ставок и продлении срока выплаты ипотеки в целях стимулирования молодых кадров, а также пополнения их рядов новыми сотрудниками.
"Очень важно оказывать поддержку молодым специалистам. В Правительстве сегодня рассматривается данный вопрос, и мы ведем переговоры с иностранными компаниями для снижения процентных ставок от 7 до 5 процентов и продления срока ипотечных выплат", - сказал Жээнбеков.
Специалисты отметили, что по статистике лишь 5 процентов из числа выпускников педагогических факультетов остаются работать по специальности, и поэтому подобного рода поддержка со стороны государства могла бы стать хорошим стимулом для молодых кадров.
Также в ходе педагогического совета было выдвинуто предложение о передачи средств, поступающих от проведения общереспубликанского тестирования на баланс Министерства образования и науки КР. Подобный шаг, по мнению педагогов, может стать хорошей возможностью целесообразного финансирования реформ в сфере образования.
"Обсуждение данного вопроса я доверю вам. Как вы сегодня решите на педсовете, так и будет", - заверил премьер-министр.
В конце своего выступления Жээнбеков поблагодарил учителей за их труд и отметил, что насколько ответственна их работа по воспитанию целых поколений. Участники совета в ответ выразили благодарность главе правительства за работу по модернизации образовательных учреждений и оказание поддержки.

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