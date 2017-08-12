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В МЧС рассказали подробности ликвидации последствий селей в Чуйской области

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442466-ru.html

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12 августа 2017, 12:30       Комментарии

В Министерстве чрезвычайных ситуаций рассказали подробности ликвидации последствий селей в Чуйской области. 11 августа в результате прошедших дождей в высокогорной зоне в селе Таш-Башат Иссык-Атинского айыльного округа с ущелья Кичи-Тор сошел селевой поток, который подтопил 2 хозпостройки. Кроме того, на 33 км автодороги Кой-Таш-Иссык-Ата из-за большого объема воды селевой поток, переливаясь через автодорожный мост, наполнил его грязекаменной массой, что привело к временному закрытию автодороги.
В селе Нижняя Серафимовка айыльного округа Туз селевой поток подмыл берег реки Ноорус.
"При помощи привлеченной спецтехники ДЭП№25 Иссык-Атинского района мост, расположенный на 33 км автодороги Кой-Таш-Иссык-Ата, был очищен. После проведенных очистительных работ автодорога была полностью очищена и открыта ближе к 18:00.
В связи с тем, что селевой поток проходящий по реке образовал угрозу подтопления, для предупреждения и предотвращения ЧС айыльным округам Иссык-Ата, Логвиненко, Туз, Новопокровка было дано предупреждение и приведена в готовность техника с Северного центра реагирования на ЧС МЧС КР. Также были предупреждены расположенные вблизи противопожарные части, силы и средства гражданской защиты района.
Привлеченные спасатели МЧС КР находились на дежурстве на опасных участках. Ближе к 19:00 угроза смыва автомобильных дорог и мостов, расположенных вдоль реки Ноорус, миновала. Обстановка находится на контроле Управления МЧС по Чуйской области. После спада угрозы спасатели уехали на места постоянной дислокации.
Проведены берегоукрепительные работы реки Ноорус, работы продолжаются. Сегодня, 12 августа будет проведено дополнительное обследование места происшествия", - сообщили в МЧС.

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