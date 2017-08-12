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Новости Кыргызстана

Трамп не исключил применение военной силы против ВенесуэлыТрамп не исключил применение военной силы против Венесуэлы

Вице-мэр Оша принял участие в бизнес-форуме в Узбекистане

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/vitse-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442465-ru.html

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12 августа 2017, 12:08       Комментарии

Накануне состоялся рабочий визит мэра города Ош Айтмамата Кадырбаева в город Андижан Республики Узбекистан, в рамках которого проведен бизнес-форум с участием представителей бизнеса и деловых кругов двух городов, а также состоялась торжественная церемония передачи кыргызской юрты Кыргызскому национальному центру Андижанской области Узбекистана.
По данным пресс-службы муниципалитета южной столицы, главы городов Ош и Андижан провели рабочую встречу, и обсудили ряд вопросов, касающихся активизации двустороннего взаимодействия в сфере торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между городами, о перспективах их дальнейшего развития и подписания в ближайшее время Соглашения об установлении побратимских связей между городом Ош и городом Андижан.
"Кыргызская делегация посетила сельско-хозяйственные предприятия Хожаабадского района, Андижанский автомобильный салон "Автотеххизмат" марки "Chevrolet", ознакомилась с Андижанским областным многопрофильным детским клиническим центром, посетила строящийся комплекс "Гулзар Махалла", расположенного на территории махаллинского комитета первого микрорайона, ознакомилась со строящимися многоэтажными домами для молодежи города. Также состоялось посещение современной общеобразовательной школы для ознакомления с подготовкой к началу нового учебного года. Кроме того, гости ознакомились с малыми предприятиями города Андижан", – говорится в сообщении.

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