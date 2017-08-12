ЦИК отказал Садыру Жапарову в регистрации кандидатом на должность президента

12 августа 2017, 11:37 Комментарии

Бишкек, 12.08.17. /Кабар/. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов отказала Садыру Жапарову в регистрации кандидатом на должность президента. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Согласно заключению рабочей группы установлено, что приговором Верховного суда от 3 августа 2013 года Жапаров был признан виновным в совершении преступлений по статьям "Соучастие в преступлении", "Покушение на преступление", "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и осужден с применением статьи 56 УК КР (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом) на 1 год и 5 месяцев.

По закону, лица, чья судимость не снята или не погашена в установленном законом порядке не имеют права быть избранными на должность президента или депутатом Жогорку Кенеша.

Согласно пункту 6 части 3 статьи 76 УК КР, судимость погашается, в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, по истечении десяти лет после отбытия наказания.

"На основании вышеизложенного Жапаров на сегодняшний день имеет судимость, неснятую и непогашенную в установленном порядке", - сообщил в ЦИК.