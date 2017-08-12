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МЧС: Угроза смыва дорог и мостов, расположенных вдоль реки Нооруз, миновалаМЧС: Угроза смыва дорог и мостов, расположенных вдоль реки Нооруз, миновалаДевять молодых политиков Кыргызстана, чьи имена у всех на слухуДевять молодых политиков Кыргызстана, чьи имена у всех на слуху

Педагоги Кыргызстана обсудили перспективы образовательной системы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/pedagogi-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442463-ru.html

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12 августа 2017, 11:50       Комментарии

ЧОЛПОН-АТА, 12.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Сегодня в Чолпон-Ате проходит Большой августовский педагогический совет "Школа Кыргызстана: Новые решения и перспективы" с участием специалистов образовательной сферы со всей страны.
На открытии мероприятия приняли участие премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков и министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева, а также ректоры и деканы вузов, представители районных администраций образования и преподаватели общеобразовательных учреждений.
В ходе педагогического совета были обсуждены вопросы по реализации программы Национальной стратегии устойчивого развития КР относительно системы образования, перспективы дальнейшего развития данной системы, а также были представлены задачи на предстоящий 2017-2018 учебный год.

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