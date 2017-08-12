МЧС: Угроза смыва дорог и мостов, расположенных вдоль реки Нооруз, миновала

12 августа 2017, 11:54 Комментарии

Бишкек, 12.08.17 /Кабар/. Угроза смыва дорог и мостов, расположенных вдоль реки Нооруз в Ысык-Атинском районе, миновала, сообщили в пресс-службе МЧС.

"Обстановка находиться на контроле МЧС, на месте организовано дежурство оперативной группы и спасателей", - сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Ысык-Атинском районе 11 августа примерно 12:30 из-за ливневых дождей высокогорное озеро Челектор вышло из берегов, это привело к подъему уровня воды в реке Нооруз. Вода затопила один сарай, один жилой дом, 6 столб оказались в аварийном состоянии.

Дорога Койташ – Горная-Маевка – Курорт Иссык-Ата была временно закрыта, на месте работала патрульная милиция.