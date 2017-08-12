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Трамп не исключил применение военной силы против Венесуэлы

Источник:
http://kabar.kg/news/tramp-ne-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442461-ru.html

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12 августа 2017, 12:01       Комментарии

Бишкек, 12.08.17 /Кабар/. Вашингтон может прибегнуть в конфликте вокруг Венесуэлы к военной силе, заявил в субботу, 12 августа, президент США Дональд Трамп, пишет DW.
По его словам, в отношении Венесуэлы существует множество возможностей, включая "военную, это если потребуется".
Что именно он имел в виду, Трамп не пояснил. Администрация президента США пока не прокомментировала его заявление.
В Венесуэле на протяжении многих месяцев идет ожесточенная борьба за власть между правительством Николаса Мадуро и оппозицией. С начала апреля в столкновениях погибли не менее 125 человек.
Ранее Белый дом не высказывался о каких-либо военных планах в отношении Венесуэлы.

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