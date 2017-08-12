Девять молодых политиков Кыргызстана, чьи имена у всех на слуху

12 августа 2017, 11:46 Комментарии

Согласно Закону КР "Об основах государственной молодежной политики" от 2009 года, молодым может считаться гражданин в возрасте 14-28 лет. В старой редакции документа к этой категории относились лица до 35 лет.

Однако, если говорить о политиках, при нынешних правилах рейтинга не получилось бы, поэтому редакция решила выделить девять самых перспективных лидеров, которым еще не исполнилось 35. Они приведены в алфавитном порядке.

1. Жанар Акаев, 30 лет

Выпускник Ошского государственного университета начал строить карьеру в журналистике. Потрудившись в СМИ и получив несколько премий, 28-летний Жанар стал пресс-секретарем президента Алмазбека Атамбаева. Осенью 2015 года он участвовал в парламентских выборах под бело-голубым флагом СДПК. Однако вскоре пути политика и партии разошлись, и Жанар Акаев превратился в беспартийного депутата.

2. Дастан Бекешев, 33 года

Карьера юриста Бекешева началась стремительно: в 26 лет он стал депутатом Жогорку Кенеша от партии "Ар-Намыс". Через пять лет повторно вошел в парламент, но уже от СДПК.

3. Дастан Догоев, 31 год

Нынешний председатель Государственной регистрационной службы может похвастать весьма солидным образованием: он окончил лондонский Кавэндиш-колледж и Кингстонский университет. Неудивительно, что Догоев в июне этого года смог возглавить ГРС.

4. Акылбек Жамангулов, 28 лет

У депутата из "Республики - Ата Журт" три высших образования. При этом работать он начал в 17 лет - устроился специалистом на балыкчинский ликероводочный завод "Кок-Ойрок". Затем трудился в Кыргызской агропродовольственной корпорации, в международном аэропорту "Манас" и на цементном заводе в Кемине. Когда Жамангулову исполнилось 26 лет, он решил податься в политику. В 2015 году стал депутатом Жогорку Кенеша.

5. Музаффар Исаков, 35 лет

Начав трудовой путь в 19 лет с должности председателя молодежного комитета сельской управы Таш-Булак, уже через восемь лет Исаков стал директором местной школы. В 2016 году он поменял должность главы айыл окмоту на депутатское кресло. Это произошло после того, как парламентарий от СДПК Ашэра Халикова сдала мандат.

6. Аида Касымалиева, 33 года

Еще одна журналистка в рейтинге. Касымалиева успела поработать во многих ведущих СМИ Кыргызстана и снять несколько документальных фильмов. В марте этого года она заняла место депутата СДПК Узарбека Жылкыбаева, отказавшегося от мандата по причине назначения его полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области.

7. Айсулуу Мамашова, 28 лет

В 17-летнем возрасте заняла пост генерального директора ОсОО "Автоучкомбинат". Через 10 лет Мамашова стала парламентарием от партии "Ата Мекен". Сейчас нардеп в декрете: в мае она родила дочь.

8. Ренат Самудинов, 31 год

Уже 10 лет этот молодой политик является лидером молодежного крыла СДПК. Впрочем, в июле текущего года, после того как Самудинов предложил выбирать кандидатов на пост президента от СДПК через праймериз, секретариат партии распространил информацию о том, что он не имеет права присваивать статус "лидера". Известно, что Ренат дважды выдвигался кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша - в 2010-м и 2015 годах.

9. Жоомарт Сапарбаев, 32 года

Экс-депутат парламента имеет три высших образования, в том числе диплом Государственного университета Миннесоты (США). В 25 лет он стал депутатом ЖК. Через пять лет был избран на второй срок, однако спустя четыре месяца оставил пост. Объяснил, что хочет заняться "своими делами".

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });