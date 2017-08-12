ОАО "Северэлектро" готовит энергетические объекты к осенне-зимнему периоду

12 августа 2017, 11:11 Комментарии

Энергетики выполняют мероприятия по разгрузке высоковольтных подстанций путем замены силовых трансформаторов на более мощные. Об этом сообщает пресс-служба "Северэлектро".

Так, на этой неделе завершены пусконаладочные работы по запуску нового силового трансформатора на высоковольтной подстанции 35/10 кВ "Издательство" в городе Бишкеке, установленного взамен маломощного (6 300 киловольт-ампер) Мощность нового оборудования стоимостью порядка 10 млн сом составляет 16 000 киловольт-ампер (кВА).

Замена силового трансформатора приведет к улучшению электроснабжения бишкекчан в квадратах, ограниченных улицами:

<li>Правды, Кулатова, Байтик Баатыра, Льва Толстого;</li><li>Туголбай Ата, Абдрахманова, Боконбаева, Ибраимова;</li><li>Льва Толстого, Тыныстанова, Боконбаева, бул. Эркиндик;</li><li>Московской, Абдрахманова, Боконбаева, бул. Эркиндик.</li>

"До конца ремонтной кампании будут заменены на новые мощностью 10 000 кВА силовые трансформаторы и на высоковольтных подстанциях напряжением 35/10 кВ "Достук" в городе Токмаке, "Военно-Антоновка" в Сокулукском районе, "Сельэлектро-2" в Аламудунском районе Чуйской области", - сообщили в энергокомпании.

Далее ещё на ряде подстанций силовые трансформаторы будут заменены каскадным методом. Сегодня идут подготовительные работы по замене силового трансформатора на высоковольтной подстанции "Тунгуч" в городе Бишкеке. Здесь взамен трансформатора 4 000 кВА на днях будет установлен трансформатор мощностью 6 300 кВА, что приведёт к улучшению восточной части микрорайона Тунгуч и жилмассива Рухий-Мурас. Напомним, нынешним летом такое же оборудование было установлено взамен маломощного и на подстанции "Бектемир" в с. Новопокровка Ысык-Атинского района.

"Всего в результате замены 8 силовых трансформаторов мощность высоковольтных подстанций ОАО "Северэлектро" в городе Бишкеке, Чуйской и Таласской областях в 2017 году будет увеличена на 32,3 мегавольт-ампер, что позволит решить проблему перегруза оборудования подстанций при аварийных отключениях, обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей при выводе в ремонт оборудования.

К слову, только за два последних года в результате замены силовых трансформаторов мощность высоковольтных подстанций 35/10 кВ в городе Бишкеке, Чуйской и Таласской областях была увеличена на 73,5 мегаволь-ампер", - сообщил начальник управления по эксплуатации, ремонту и развитию сетей ОАО "Северэлектро" Уланбек Курманбаев.

Справка: На балансе ОАО "Северэлектро" 124 высоковольтные подстанции напряжением 35/10 кВ, в том числе в:

<li>городе Бишкеке - 14;</li><li>Чуйской области - 99;</li><li>Таласской области - 11.</li>