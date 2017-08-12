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Айсулуу Тыныбекова примет участие в чемпионате по женской борьбе в Париже

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/ajsulu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442457-ru.html

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"Тазалык" готовится к борьбе с гололедом зимой

12 августа 2017, 10:57       Комментарии

Спортсменки из Кыргызстана примут участие в чемпионате мира по женской борьбе, который пройдет в столице Франции — Париже — с 20 по 27 августа, сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.
По данным ведомства, в составе нашей команды вошли Айсулуу Тыныбекова (до 58 кг), Айпери Медет кызы (до 75 кг), Мээрим Джуманазарова (до 69 кг) и Назира Марсбек кызы (до 55 кг).
"Из бюджета Дирекции по олимпийским видам спорта на поездку наших спортсменок в Париж выделено 914 тысяч сомов", – говорится в сообщении.

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