Айсулуу Тыныбекова примет участие в чемпионате по женской борьбе в Париже

12 августа 2017, 10:57 Комментарии

Спортсменки из Кыргызстана примут участие в чемпионате мира по женской борьбе, который пройдет в столице Франции — Париже — с 20 по 27 августа, сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По данным ведомства, в составе нашей команды вошли Айсулуу Тыныбекова (до 58 кг), Айпери Медет кызы (до 75 кг), Мээрим Джуманазарова (до 69 кг) и Назира Марсбек кызы (до 55 кг).

"Из бюджета Дирекции по олимпийским видам спорта на поездку наших спортсменок в Париж выделено 914 тысяч сомов", – говорится в сообщении.