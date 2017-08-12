Борьба с хиджабами – борьба с радикальной исламизацией

12 августа 2017, 10:46 Комментарии

Сегодня практически все страны Центральной Азии принимают различные меры по противодействию ношению хиджабов. В большинстве случаев инициатива о применении подобных мер исходит от гражданского общества. Это и разъяснительные беседы, штрафы, запреты посещать общественные места и учебные заведения, а также прочие ограничения. В некоторых странах хотят запретить ношение хиджабов на законодательном уровне.

Как заявил министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлан Ермекбаев: "Сейчас в республике обсуждают поправки в законодательство, предусматривающие запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности. Это сегодня распространенный международный опыт, он продиктован как соображениями общественной безопасности, так и соображениями этики и сохранения национальных культурных традиций".

Люди, которые носят такую одежду, демонстрируют несогласие с теми принципами и духовными ценностями, которые исторически сложились в обществе и вызывают раздражение, настороженность и недовольство у граждан. Большинство религиозных женщин чувствуют себя обязанными надеть хиджаб как символ своей религиозности. Хотя в некоторых случаях это является и частью модного тренда, ассоциированного с восточной исламской модой, и некоторые женщины выглядят "по-исламски гламурно" с цветными платками и эффектным макияжем. В Коране же нет конкретных предписаний на ношение хиджаба, а лишь имеется несколько упоминаний о мусульманской одежде, но в основном в нем указывается на общие принципы скромной одежды.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон считает, что ограниченный круг женщин и девушек видят религиозность не в душе, а во внешности, облачаясь в черное и тем самым попирая культурные ценности, забывая о том, что Всевышнего познают душой и сердцем, а не одеждой, сатром (так мусульманский платок называют в Таджикистане), хиджабом и бородой.

Официальный же мусульманский орган Таджикистана — Совет ученых порекомендовал женщинам носить исламскую одежду в соответствии с национальной культурой, а не иранской, турецкой и арабской.

Вопрос о том, могут ли такие меры быть реально эффективными в борьбе с радикальной исламизацией остается открытым. Однако их цель не ограничить граждан в свободе вероисповедания, а обезопасить общество. Ведь именно женщина в хиджабе, в настоящее время, вызывает больше опасений нежели мужчина с бородой.

"Содружество"

Тимур Каримов

12 августа 2017 года