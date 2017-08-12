В списке избирателей в Москве 5,1 тыс. кыргызстанцев — интервью с главой УИК в Москве

12 августа 2017, 10:45 Комментарии

В Москве начала свою работу участковая избирательная комиссия. АКИpress побеседовал с председателем УИК Мырзапаясом Карагуловым.

Карагулов Мырзапаяс Жолонович имеет юридическое образование, стаж работы 40 лет, работал в высших учебных заведениях Кыргызстана, в Жогорку Кенеше начальником юридического управления. В настоящее время работает юристом посольства Кыргызстана в Москве. Также имеет опыт работы в России: в течение 12 лет принимал участие в различных выборных компаниях. 21 июля 2017 года на первом заседании участковой избирательной комиссии в Москве был избран ее председателем.

Начала ли работу участковая избирательная комиссия в Москве?

Да, участковая избирательная комиссия посольства Кыргызстана в Москве начала работу. Штаб комиссии располагается по адресу: г.Москва, ул.Большая Ордынка, 64 (на первом этаже здания посольства). В настоящее время формируется список избирателей, осуществляется прием заявлений от избирателей о намерении голосовать по избирательному адресу в Москве.

В составе участковой избирательной комиссии в Москве 17 человек, среди которых сотрудники посольства, представители государственной службы миграции Кыргызстана в России, представители общественного объединения "Союз кыргызстанцев в России", ассоциации кыргызских предпринимателей, студенты.

Сколько человек на данный момент имеется в списке избирателей по Москве?

По состоянию на 1 августа в предварительном списке избирателей в участковой избирательной комиссии в Москве зарегистрировано 5 тыс. 157 граждан Кыргызстана.

Избирательный список формируется, прежде всего, на основе списка консульского учета с учетом прохождения биометрической регистрации. То есть, специфика работы участковых избирательных комиссий за рубежом отличается от работы участковых комиссий в Кыргызстане тем, что в нашем списке состоят избиратели не только из города Москвы, но и из близлежащих областей, таких как Московская, Тульская, Смоленская, Тверская, Рязанская, Ярославская, Владимирская и ряд других.

Приезд граждан, стоящих на консульском учете, в день выборов в Москву зависит от их добровольной гражданской позиции и зачастую связан с занятостью на работе, отдаленностью пребывания и материальными причинами.

Имеет ли право проголосовать гражданин Кыргызстана, если он проходил биометрическую регистрацию в Кыргызстане, а во время выборов будет находиться на территории Москвы?

Да, он имеет право проголосовать в посольстве Кыргызстана. Только для этого ему надо заполнить форму с указанием того, что он имеет желание проголосовать в посольстве в Москве, с приложением копии ID-карты или общегражданского, служебного или дипломатического паспорта. Также он обязан встать на временный консульский учет в посольстве в Москве. Хочу отметить, что постановка на консульский учет и сдача биометрических данных осуществляется на бесплатной основе. Прием таких заявлений будет осуществляться до 30 сентября 2017 года.

Где еще можно будет проголосовать гражданам Кыргызстана, временно проживающим и осуществляющим трудовую деятельность в России?

Согласно действующему выборному законодательству, а именно статьи 2 Конституционного закона КР "О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" от 2 июля 2011 года, граждане Кыргызстана, проживающие или находящиеся за ее пределами, голосуют исключительно на территории дипломатических представительств и консульских учреждений Кыргызской Республики.

В России будут открыты шесть участковых избирательных участков - в городах Москва (посольство КР в РФ), Екатеринбурге (генеральное консульство), Новосибирске (вице-консульство), Санкт-Петербурге (канцелярия посольства), Красноярске (канцелярия посольства) и Владивостоке (канцелярия посольства), где и можно будет проголосовать.

Все члены участковой избирательной комиссии посольства Кыргызстана в Российской Федерации в полной мере осознают значимость проводимых выборов президента КР для нашей страны и свою личную гражданскую ответственность по подготовке и проведению предстоящих выборов.