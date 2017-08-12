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В Таджикистане журналистам будут оказывать бесплатную правовую помощь

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364670_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442454-ru.html

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12 августа 2017, 10:29       Комментарии

В Таджикистане началась реализация проекта по правовой защите представителей местных СМИ. Проект реализуется общественной организацией "Независимый центр по защите прав человека" при финансовой поддержке Института "Открытое Общество" - Фонд Содействия - Таджикистан.
Шоира Давлатова, глава ОО "Независимый центр по защите прав человека", сообщила, что в рамках проекта будет создана специализированная юридическая приёмная по оказанию бесплатной правовой помощи журналистам, которые столкнулись с нарушениями своих прав, связанными с профессиональной деятельностью.
"Если журналист попал в неприятную ситуацию, связанную с его профессиональной деятельностью – задержание либо возбуждение уголовного дела, то в случае обращения ему могут быть предоставлены услуги адвоката с момента фактического задержания, а также на стадии предварительного следствия. По отдельным делам предусмотрено освещение в СМИ", - говорится в сообщении Института "Открытое Общество" - Фонд Содействия - Таджикистан.
По словам Шоиры Давлатовой, по запросу руководителей СМИ может проводиться правовой аудит документов редакций СМИ на предмет юридической чистоты. Также у журналистов появилась возможность проводить правовой анализ своих материалов перед публикацией, что минимизирует возможные риски и последствия.
Местные журналистские организации часто заявляют о правовой незащищенности сотрудников СМИ в условиях давления со стороны властей. По данным Национальной ассоциации независимых СМИ, в прошлом году прекратили выпуск издания "Нигох", "Вароруд", "Дам" и агентство "Точньюс". Десятки журналистов были вынуждены уехать из страны.

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