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Не забудьте взять зонт! В выходные объявлено штормовое предупреждение

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364715_ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442453-ru.html

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Штормовое предупреждение: В ближайшие 3 часа в Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер

12 августа 2017, 10:34       Комментарии

﻿На выходные в республике объявлено штормовое предупреждение. Об этом предупредили в Кыргызгидромете.
По данным метеорологов, 12-13 августа ожидается неустойчивая погода. Сегодня, 12 августа, на большей части территории дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, местами осадки сильные.
13 августа осадки ожидаются в отдельных районах. Местами усиление западного ветра до 18-23 м/с. Понижение температуры воздуха.
"Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. В эти дни в связи с ожидаемыми осадками в горных и в предгорных районах республики селеопасно",- предупредили в Кыргызгидромете.

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