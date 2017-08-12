В Бишкеке и на Иссык-Куле пройдет Неделя российского кино

12 августа 2017, 10:43 Комментарии

БИШКЕК, 12 авг - Sputnik. С 18 по 25 августа в Бишкеке и Чолпон-Ате пройдет Неделя российского кино, сообщили организаторы.

Идею проведения такой недели поддержали государственные органы Кыргызстана и России.

"Программа Недели российского кино включает в себя показ семи новых национальных полнометражных кинокартин", - говорится в сообщении.

Будут показаны следующие фильмы: "Время первых", "Анна Каренина. История Вронского", "Ледокол", "Монах и бес", "Частное пионерское - 3", "Дама пик" и "Частное пионерское - 2".

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