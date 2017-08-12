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Кыргызстанец подозревается в изнасиловании в Челябинске

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442451-ru.html

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12 августа 2017, 10:26       Комментарии

В Челябинске 18-летний уроженец Кыргызстана изнасиловал 24-летнюю девушку, сообщают российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Происшествие случилось 31 июля в Калининском районе Челябинска.
"Ранним утром, возле незаконченного строительного объекта по улице Братьев Кашириных на прохожую напал неизвестный парень. Он схватил девушку за плечи, повалил на землю и изнасиловал ее. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители разыскали насильника. Им оказался мигрант из Кыргызстана. Подозреваемый взят под стражу. Расследование уголовного дела по факту сексуального насилия продолжается", – говорится в сообщении.

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