Кыргызстанец подозревается в изнасиловании в Челябинске

12 августа 2017, 10:26 Комментарии

В Челябинске 18-летний уроженец Кыргызстана изнасиловал 24-летнюю девушку, сообщают российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Происшествие случилось 31 июля в Калининском районе Челябинска.

"Ранним утром, возле незаконченного строительного объекта по улице Братьев Кашириных на прохожую напал неизвестный парень. Он схватил девушку за плечи, повалил на землю и изнасиловал ее. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители разыскали насильника. Им оказался мигрант из Кыргызстана. Подозреваемый взят под стражу. Расследование уголовного дела по факту сексуального насилия продолжается", – говорится в сообщении.