Роспотребнадзор: Более 500 граждан России заболели на отдыхе в Турции

12 августа 2017, 10:42 Комментарии

Более 500 граждан России, отдыхающие в Турции, пожаловались на ухудшение самочувствия, связанного с заражением вирусом Коксаки. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Сообщается, что на горячую линию ведомства поступило более 500 жалоб от туристов на состояние здоровья. Случаи заболевания российских туристов вирусом Коксаки отмечены в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и других населенных пунктов. Большинство зараженных — дети до 14 лет.

Роспотребнадзор в срочном порядке направил запрос в адрес Министерства здравоохранения Турции с просьбой предоставить информацию об эпидемиологической ситуации, связанной с вирусом Коксаки. Ответа пока не дали.