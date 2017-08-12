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Новости Кыргызстана

Кыргызстанец подозревается в изнасиловании в ЧелябинскеКыргызстанец подозревается в изнасиловании в Челябинске

Роспотребнадзор: Более 500 граждан России заболели на отдыхе в Турции

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/rospot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442450-ru.html

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12 августа 2017, 10:42       Комментарии

Более 500 граждан России, отдыхающие в Турции, пожаловались на ухудшение самочувствия, связанного с заражением вирусом Коксаки. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
Сообщается, что на горячую линию ведомства поступило более 500 жалоб от туристов на состояние здоровья. Случаи заболевания российских туристов вирусом Коксаки отмечены в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и других населенных пунктов. Большинство зараженных — дети до 14 лет.
Роспотребнадзор в срочном порядке направил запрос в адрес Министерства здравоохранения Турции с просьбой предоставить информацию об эпидемиологической ситуации, связанной с вирусом Коксаки. Ответа пока не дали.

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