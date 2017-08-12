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На берег в Британии выбросило гигантские трубы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364701_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442449-ru.html

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В Мексиканском заливе образовалась гигантская мертвая зона

12 августа 2017, 10:04       Комментарии

На восточном побережье Великобритании в графстве Норфолк обнаружены две гигантские пластиковые трубы. Видео с места событий опубликовал телеканал Euronews.
Длина изделий достигает ста метров, диаметр - двух. Власти заявили, что трубы предназначаются для крупного проекта в Алжире, а в море попали после того, как отсоединились от основного груза во время транспортировки.
Трубы не представляют опасности для людей и окружающей среды, передает East Anglian Daily Times. Вскоре потерявшееся оборудование отбуксируют обратно к производителю - в Норвегию.

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