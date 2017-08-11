В Бишкеке продолжается демонтаж самовольно построенных заборов

12 августа 2017, 10:24 Комментарии

По информации Управления землепользования и строительства, на улицах Фрунзе и Куликовской снесены заборы, построенные на муниципальной территории.

УЗС отметило, что капитальные строения воздвигнуты самовольно, без соответствующих правоустанавливающих и правоудостоверяющих разрешительных документов на занимаемый земельный участок.

Ранее владельцам заборов городской службой были выданы предписания "Об устранении выявленных нарушений". Во исполнение предписаний УЗС муниципальные земли приведены в первоначальное состояние.

Данные работы проводятся в целях предотвращения незаконного строительства на территории столицы, а также в рамках реконструкции и реабилитации городских дорог по городу Бишкек.