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В Бишкеке продолжается демонтаж самовольно построенных заборов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364640_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442448-ru.html

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12 августа 2017, 10:24       Комментарии

По информации Управления землепользования и строительства, на улицах Фрунзе и Куликовской снесены заборы, построенные на муниципальной территории.
УЗС отметило, что капитальные строения воздвигнуты самовольно, без соответствующих правоустанавливающих и правоудостоверяющих разрешительных документов на занимаемый земельный участок.
Ранее владельцам заборов городской службой были выданы предписания "Об устранении выявленных нарушений". Во исполнение предписаний УЗС муниципальные земли приведены в первоначальное состояние.
Данные работы проводятся в целях предотвращения незаконного строительства на территории столицы, а также в рамках реконструкции и реабилитации городских дорог по городу Бишкек.

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