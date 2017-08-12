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В Кыргызстане вступают в действие 18 новых техрегламентов ЕАЭС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442446-ru.html

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12 августа 2017, 9:56       Комментарии

Сегодня, 12 августа в Кыргызстане вступают в действие 18 новых технических регламентов ЕАЭС, сообщили в пресс-службе Минэкономики.
По его данным, 8 техрегламентов регулируют безопасность пищевой продукции.
"10 направлены на продукцию легкой и мебельной промышленности. После вступления в действия регламентов, продукция из Кыргызстана, соответствующая им, будет иметь хождение на всей территории ЕАЭС. Проведения дополнительных процедур оценки соответствия ей не потребуется", – говорится в сообщении.

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