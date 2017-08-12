В Кыргызстане вступают в действие 18 новых техрегламентов ЕАЭС

12 августа 2017, 9:56 Комментарии

Сегодня, 12 августа в Кыргызстане вступают в действие 18 новых технических регламентов ЕАЭС, сообщили в пресс-службе Минэкономики.

По его данным, 8 техрегламентов регулируют безопасность пищевой продукции.

"10 направлены на продукцию легкой и мебельной промышленности. После вступления в действия регламентов, продукция из Кыргызстана, соответствующая им, будет иметь хождение на всей территории ЕАЭС. Проведения дополнительных процедур оценки соответствия ей не потребуется", – говорится в сообщении.