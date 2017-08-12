Эксперты составили рейтинг самых "прожорливых" приложений Android

12 августа 2017, 10:11 Комментарии

Facebook и Instagram стали приложениями с самым высоким уровнем потребления памяти для устройств, работающих под управлением Android. В числе лидеров по "прожорливости" приложений оказался и Amazon Kindle, пишет "Лайф".

Эти данные содержатся в ежеквартальном отчете компании Avast. В ходе тестирования учитывались такие факторы, как влияние на расход заряда батареи, воздействие на объем памяти и потребление мобильного трафика. Данные были сняты более чем от 3 млн устройств Android.

Вошли в топ-20 и три Google-приложения — Play Music, Talkback и Docs. В то же время такие приложения, как Snapchat и Spotify, стали расходовать энергии меньше, чем прежде.