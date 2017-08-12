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Эксперты составили рейтинг самых "прожорливых" приложений Android

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/eksper...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442445-ru.html

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Как я ходила по Бишкеку и селу в коротких шортах — эксперимент

12 августа 2017, 10:11       Комментарии

Facebook и Instagram стали приложениями с самым высоким уровнем потребления памяти для устройств, работающих под управлением Android. В числе лидеров по "прожорливости" приложений оказался и Amazon Kindle, пишет "Лайф".
Эти данные содержатся в ежеквартальном отчете компании Avast. В ходе тестирования учитывались такие факторы, как влияние на расход заряда батареи, воздействие на объем памяти и потребление мобильного трафика. Данные были сняты более чем от 3 млн устройств Android.
Вошли в топ-20 и три Google-приложения — Play Music, Talkback и Docs. В то же время такие приложения, как Snapchat и Spotify, стали расходовать энергии меньше, чем прежде.

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