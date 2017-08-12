Жээнбеков: Меня радует возрождение доверия народа к государственной власти

12 августа 2017, 9:56 Комментарии

Нынешний премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков – фигура непубличная, он редко общается с прессой, почти не дает интервью, хотя поводов для разговоров со СМИ у главы кабинета министров найдется достаточно.

На момент, когда С. Жээнбеков возглавил правительство, экономическая ситуация в Кыргызстане складывалась неутешительно. Из-за постоянных политических игр все забыли про экономику, где нужны были срочные меры. Менее чем за полтора года правительству Жээнбекова удалось коренным образом изменить ситуацию, но что самое главное, приступить к решению тех задач, на которые раньше не хватало ни сил, ни финансов. Об этом и других актуальнейших вопросах жизни страны Сооронбай Жээнбеков, политик, который предпочитает больше работать, чем говорить, рассказал в первом и единственном с апреля 2016 года интервью Общественной телерадиокорпорации (ОТРКР), мы публикуем отдельные фрагменты беседы.

С. Жээнбеков о текущей ситуации к стране и в экономике, о том, что радует и что волнует:

- Если оглянуться в прошлое и вспомнить, какова была ситуация в стране несколько лет назад, как относился народ к государственной власти? Она не пользовалась доверием народа. В результате по стране прокатилась волна народного недовольства, что привело к очередной революции. Но в каком положении мы были тогда, и в каком находимся сейчас? Очевидно, что разница между этим, как между небом и землей. Меня радует возрождение доверия народа к государственной власти.

Я рад появлению возможностей для решения вопросов, особенно в социальной сфере. Сейчас в бюджете достаточно средств. Доходная часть бюджета растет с каждым годом. Мы вступили в ЕврАзЭС, получив хорошие преференции. В регионах строятся дороги, школы, спортзалы, детские сады. Обеспечивается планомерная компьютеризация школ. Нам удалось достичь энергетической независимости. До этого уже была принята Национальная стратегия устойчивого развития страны на 2013-2017 годы. Она успешно реализуется. Теперь разрабатывается Национальная стратегия развития до 2040 года. Вся эта работа, направленная на будущее, меня радует.

В качестве положительных результатов работы хотелось бы обратить внимание на то, что, по итогам 2016 года, ВВП увеличен на 3,8 %. Для сравнения: в апреле прошлого года, когда я только вступил в должность премьер-министра, ВВП снизился на 4,9 %, а промышленность – на 26,6 %.

Нам удалось выпрямить ситуацию – по итогам 2016 года рост ВВП составил 3,8 %, по итогам полугодия 2017 года – 6,4 %. Мы намерены сохранить данную положительную тенденцию.

Вместе с тем глава правительства откровенно сказал, что в стране остается еще масса проблем, требующих решения, в частности бюрократическая волокита при предоставлении госуслуг, когда граждане часами должны ждать получения одной справки, или чтобы получить кредитов. Премьер заявил, что правительство видит своей главной задачей на сегодня добиться искоренения бюрократии:

- Иногда проблемные вопросы, которых можно было бы успешно решить еще на местном уровне или же на уровне министерств-ведомств, доходят до главы правительства, президента. Людям приходится ждать в бесконечных очередях, чтобы получить какую-то справку. Поэтому считаю необходимым в кратчайшие сроки добиться искоренения бюрократии в процессе предоставления государственных услуг. Меня беспокоит, что наши фермеры вынуждены простаивать в очередях для получения кредитов. Кроме того, объем выдаваемых кредитов по низким ставкам недостаточен. Все эти проблемы решаемы, мы над этим работаем.

Об успехах правительства и Евразийском союзе:

Отвечая на вопросы журналиста о том, в чем секрет успеха сегодняшнего правительства, которое смогло не только добиться экономического роста, но и, наконец, воспользоваться преимуществами страны от участия в Евразийском экономическом союзе, С. Жээнбеков, сказал:

- Это – результат упорного и целенаправленного труда. Мы работали в тесном контакте с парламентом в части принятия необходимых законов. Президент ставил конкретные задачи и требовал их четкого решения. Исполнительная власть работала мобильно. Многое было сделано в рамках вступления в ЕврАзЭС и использования всех преимуществ, которое оно нам давало. Было много препятствий и проблем при вступлении в ЕврАзЭС, но мы постарались их все преодолеть. По итогам 2016 года и 6 месяцев 2017 года достигнуты неплохие результаты: за 5 месяцев 2017 года объем экспорта увеличился на 30 %, в прошлом году за аналогичный период он был снижен на 17 %, обеспечен экономический рост. Все это результат принятых мер, в том числе - налоговых послаблений, предоставления долгосрочных кредитов с низкой процентной ставкой аграрникам, деятельностью Российско-Кыргызского фонда, поддержкой правительства наших производителей, работающих на экспорт и устранением препятствий на пути развития производства.

ЕврАзЭС реалии и оправданные надежды:

- При вхождении Евразийский экономический союз была создана неплохая законодательная база, но, к сожалению, не были решены вопросы, связанные с инфраструктурой. В течение двух лет мы находились в ожидании внешних инвестиций. Из-за этого не решался вопрос, связанный с приведением наших фитосанитарных и ветеринарных лабораторий в соответствие с требованиями ЕврАзЭС. Мои первые шаги на посту премьер-министра были направлены на решение этих вопросов. Были выделены средства из бюджета, в этом году будут решены все вопросы, связанные с фитосанитарными лабораториями. Также будут решены вопросы и по ветеринарным лабораториям. Строятся новые лаборатории, ремонтируются действующие по требованиям ЕврАзЭС, отметил С.Жээнбеков.

Премьер убежден, что вступление в интеграционное объединение, несмотря на доводы противников, оправдалось, потому что Кыргызстан получил преференции, которых у других не было, и это позитивно сказывается на развитии страны:

- Было немало противников присоединения нашей страны к ЕврАзЭС. Утверждали, что закроются предприятия, что мы не сможем устоять перед жесткой конкуренцией, что закроются оптовые рынки "Дордой" и "Кара-Суу", подскочат цены на продовольствие, одежду, импортируемые товары. Но благодаря настойчивости и дальновидности президента, мы сумели вступить в ЕврАзЭС на основании определенных условиях, защищающих наши интересы. Нам были предоставлены преференции, которых не было у других.

Еще один хороший шаг, это - открытие Российско-Кыргызского фонда с уставным капиталом в 1 млрд. долларов. На 28 июля текущего года предоставлены кредиты для реализации 753 проектов на сумму 246 млн. долларов. Подавляющая часть кредитов направлена на развитие перерабатывающей промышленности. Еще один плюс – получение нашими мигрантами, работающими в России, равных прав наравне с россиянами. Наши предприниматели сыграли значительную роль в налаживании экспорта нашей отечественной продукции в страны ЕврАзЭС.

С. Жээнбеков считает, что за два года членства в интеграционном объединении у населения Кыргызстана и бизнеса в положительную сторону изменилось настроение по отношению к Союзу. Глава правительства пообещал, что кабмин продолжит "жесткую работу над дальнейшим устранением препятствий для бизнеса, особенно - в части экспорта и импорта", а также продолжит практику выделения из бюджета льготных кредитов, особенно сельхозпроизводителям:

- Недавно я подписал постановление правительства о предоставлении кредитов сроком от 3 до 5 лет с 6-процентной ставкой в сумме 3,5 млрд. сомов для предприятий, занятых в сфере экспорта. Выдача начнется с сентября текущего года.

Отвечая уже на другие вопросы, связанные с поддержкой бизнеса, С. Жээнбеков заявил, что правительство обращает особое внимание на вопросы кредитования:

- Кредитная ставка на переработку сельскохозяйственной продукции была снижена до 6%. В этом году предоставлено кредитов на 1,5 млрд. сомов, а в следующем году составит 3,5 млрд. сомов. Фермеры не должны тратить время на очереди в банке для получения кредита. Ему ведь некогда. Он должен заниматься непосредственными обязанностями.

О расширении возможностей поддержки бизнеса и перспективах создания Кыргызско-Китайского фонда развития:

- Мы пытаемся решить вопрос обеспечения долгосрочными кредитами с низкой процентной ставкой малый и средний бизнес. Во время саммита ШОС в Ташкенте в 2016 году президент Алмазбек Атамбаев провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, после к нам приезжал премьер-министр Китая, на встречах обсуждались вопросы сотрудничества по поддержке бизнеса. Были проведены переговоры с фондом "Великий Шелковый путь" с уставным капиталом в 40 млрд. долларов о создании фонда, аналогичного Российско-Кыргызскому фонду для развития малого и среднего бизнеса. Даст Бог, и этот вопрос будет решен, рассказал С.Жээнбеков.

Об экспорте из Кыргызстана и конкурентных возможностях страны:

В интервью не могли не спросить премьер-министра, о том, производством какой продукцией на сегодняшний день страна может конкурировать с другими странами, чтобы занять достойное место среди экспортеров, к примеру, на рынке ЕврАзЭС, и как правительство решало это проблему. Вот что ответил премьер:

- Сначала надо было определиться, какие отрасли для нас являются приоритетными, в каких отраслях мы сможем конкурировать с нашими партнерами. К примеру, за 6 месяцев объем производства текстильных и трикотажных изделий увеличился на 33 %, производство обуви – в два раза. Объем продаж молока и молочных продуктов - 1,8 раза. Мы должны направлять средства на развитие конкурентоспособных отраслей производства. Например, в производстве мяса мы конкурентоспособны только осенью, но зимой себестоимость нашего мяса возрастает, и цена импортного мяса будет дешевле, так как импортное мясо поступает в большем объеме и по низкой себестоимости. И в этом мы можем уступить. А по части молочной продукции мы всегда можем конкурировать. Причем с любым государством. Поэтому мы должны делать упор на развитие предприятий, производящих молочную продукцию.

Глава правительства считает, что в развитии конкурентоспособных производств необходимо использовать комплексный подход, он позволит решить не только чисто экономические задачи, но социальные: обеспечит занятость населения и снизить поток внутренней миграции.

В интервью премьер очень подробно остановился на решении задач, связанных с развитием регионов, обеспечения населения чистой питьевой водой, решения проблем социальной сферы и проблем бюджетников, указав, что решение социальных вопросов является и главной задачей Социал-демократической партии.

О развитии регионов:

- Правительство приняло Концепцию развития регионов, которая на первом этапе охватила 20 городов. К сожалению, у нас недостаточно средств, чтобы одновременно решать вопросы всех городов и сел. Мы намерены вначале заняться развитием городов областного значения, поднять уровень оказания госуслуг до уровня крупных городов, таких как Бишкек и Ош. Это будет способствовать уменьшению внутренней миграции. Кроме того, будут выделены средства для развития предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции в этих городах. Надо делать акцент на специфических особенностях каждого региона и повышать конкурентоспособность производимой там продукции. Мы должны находить для этого необходимые средства. Должны открывать предприятия. У нас есть бизнесмены, готовые строить и налаживать производство. Я езжу по регионам, встречаюсь с такими людьми. Некоторые из них из-за неимения соответствующего залога не могут получить кредит в Российско-Кыргызском фонде развития. Некоторым из них удается оказать своевременную поддержку, а некоторым, к сожалению, нет. Поэтому мы и создаем Гарантийный фонд, который будет действовать под гарантией государства. Если мы добьемся своих целей, то у нас появится возможность переработать всю производимую в данных регионах продукцию и подготовить на экспорт, рассказал премьер -министр.

Об ирригации:

- В течение 10 лет, поэтапно и последовательно мы добьемся освоения 65 тысяч гектаров земли. На 9 600 гектарах земли, которая в настоящее время орошается при помощи насосов, мы намерены провести поливную воду через каналы. Программу развития ирригационной системы решили разбить на три этапа. Первый этап – реализация 12 проектов на сумму 4 млрд. 900 млн. сомов. Во втором этапе предусмотрена реализация 17 проектов. Ведутся переговоры со всемирными финансовыми институтами по привлечению инвестиций. Из бюджета будут выделены 800 млн. сомов. На третьем этапе предусмотрено 12 проектов, на реализацию которых пока средства не найдены. Но мы работаем над этим.

О доступе к чистой питьевой воде:

- В общей сложности на эти цели необходимо 30 млрд. сомов. Уже успешно завершились переговоры по выделению 19 млрд. сомов со стороны внешних инвесторов, при этом наш вклад составит 200 млн. сомов. Продолжаются переговоры по привлечению инвестиций в сумме 6,7 млрд. сомов. Мы ставим себе целью в течение 5 лет обеспечить все регионы Кыргызстана чистой питьевой водой. Для этого будут приложены все усилия.

О социальной сфере и возможностях бюджета:

Социальная справедливость и Социал-демократическая партия – понятия взаимосвязанные. Партия СДПК во главе с Алмазбеком Атамбаевым всегда боролась за социальную справедливость, и с первых дней прихода к власти мы начали работу по решению социальных вопросов.

Хочу привести лишь один пример: В 2010 году на сферу образования из бюджета было предусмотрено 12 млрд. 600 млн. сомов, а в этом году эта сумма составила 36 млрд. сомов. По объему выделенных средств сфере образования наша страна вошла в число 11 передовых стран. По сравнению с 2015 годом в 2016 году объем увеличился на 3,7 млрд.сомов. В 2016 году доходная часть нашего бюджета увеличилась на 11 млрд. сомов. Это хороший показатель. В этом году по итогам 6 месяцев доходная часть бюджета увеличилась еще на 8 млрд. 400 млн. сомов.

Есть возможность увеличить объем средств, выделяемых социальной сфере. Если в 2015 году для этих целей было предусмотрено 2,5 млрд. сомов, то в 2016 году оно достигло 5 млрд. 400 млн. сомов. Мы увеличиваем объем выделяемых средств на улучшение условий работы наших учителей и медиков. На ремонт больниц, школ, социальных объектов, домов культуры. И в этом году эта сумма не будет меньше 6 млрд. сомов. Наша цель – довести этот показатель до 8 млрд. сомов, подчеркнул премьер -министр.

Кроме того, С. Жээнбеков заявил, что уже в этом году правительство начнет решать откладываемый долгие годы острый вопрос о повышения размера заработной платы медперсоналу:

-Я дал поручение рассчитать, на сколько процентов есть возможность со следующего года поднять размер зарплаты нашим медикам, ведь бюджет позволяет.

И он напомнил, что в этом году учителям Кыргызстана был передан пансионат на Иссык-Куле. Также свой пансионат теперь есть и работников сферы культуры, но это, по словам С.Жээнбекова "не афишировалось".

О проекте "Таза коом":

Отвечая на вопросы о перспективах страны, глава правительства остановился на проекте "Таза коом", который, по его словам, и призван повысить уровень доверия граждан к власти и государству, и задача правительства выполнить проект:

- Мы хотим добиться того, чтобы у людей была возможность, не выходя из дома, получать все госуслуги. Благодаря внедрению электронного правительства, передовых технологий и реализации проекта "Таза коом" не будет прямого человеческого контакта людей с госслужащими, ответственными за предоставление госуслуг. Услуги будут оказываться в электронном формате. Все это поспособствует повышению уровня доверия народа к госорганам и государству в целом. Проект "Таза коом" - главный механизм искоренения коррупции. "Таза коом" находится под пристальным контролем, он обязательно будет реализован. Мы обязательно должны его реализовать. Просто обязаны, подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.